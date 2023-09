Novedades en el caso Daniel Sancho: La Policía deja de buscar el cuerpo de Edwin Arrieta

Esta semana, por fin, Daniel Sancho recibirá la visita en la cárcel de Koh Samui de su padre, Rodolfo Sancho. Se ha cumplido ya un mes desde que el joven español asesinara y descuartizara al cirujano colombiano Edwin Arrieta, en Tailandia. Y todo parece indicar que la Policía tailandesa podría dar por cerrada la investigación. Es por este motivo, por el que se ha decidido no seguir buscando los restos del cuerpo del médico, aunque no se hayan llegado a encontrar todas las partes. Así lo confirmaba el número 2 de la policía tailandesa a "Y ahora Sonsoles". "Tenemos la mitad del cuerpo y todas las pruebas. No vamos a seguir buscando. Ya no los confesó a nosotros", explicaba Big Joke.

Por otro lado, Big Joke, ha aconsejado a Sancho que si quiere librarse de la pena de muerte, "confiese". Y este no se ha limitado en quedarse ahí: "según mi experiencia estamos seguros de que se trata de un asesinato premeditado. Tenemos pruebas ADN, confesión e imágenes", sentencia con una investigación que deja al descubierto a Daniel Sancho. Un consejo, el de la confesión del crimen, muy parecido al que le ha dado su defensa en España Carmen Balfagón, además de hacer hincapié en el motivo detrás del crimen ("miedo insuperable")

Este sábado, 2 de septiembre, el actor Rodolfo Sancho viajaba hasta Tailandia en compañía de sus abogados, pero no quiso pararse a hacer declaraciones. Será el próximo miércoles, 6 de septiembre, cuando se le pueda ver llegando a la cárcel de Koh Samui, aunque ya ha mantenido contacto con su hijo a través de videoconferencia. A la espera de la sentencia final, Daniel Sancho permanece en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, en la cárcel de Koh Samui, lugar al que le pidió a un amigo suyo que enviara a unos mercenarios