Caso Daniel Sancho, en directo: la última hora sobre su situación en prisión, el posible traslado y las novedades del juicio

La actriz Cayetana Guillén Cuervo amiga de Rodolfo Sancho, ha explicado en la Gala Starlite que el suceso le parece “tan grave y tan dramático y tan horrible que no sé qué deciros”. Además, la artista recalca que “Rodolfo es una persona muy cercana para mí” y que le quiere mucho, tanto a él como a su familia.

Ante la gravedad de los delitos que se imputan al hijo de su íntimo amigo, Cayetana Guillén Cuervo prefiere ser cauta y no hurgar en la herida. De hecho, ni siquiera se ha puesto en contacto con Rodolfo Sancho porque no sabe qué decirle. “Es todo tan terrible que no sé… No me he atrevido a invadir ni nada de nada. Todo lo que pueda decir yo… Es muy fácil hablar de los demás y de las desgracias de los demás, pero no tengo ni idea ni me atrevo a decir nada”, zanja.