La pillada de Yulen: Jeimy muestra su gran mentira al negar el embarazo

Jeimy Báez tenía las ideas muy claras cuando este fin de semana se sentó en ‘De viernes’. Lo hacía para arrojar luz sobre su inesperado embarazo, pues lo avanzado que está hizo crecer una polémica a su alrededor. La ex de Carlo Costanzia compartió unas fotografías en su Instagram que no dejaban lugar a dudas de su estado de buena esperanza. Sin embargo, las dudas se centraban en quién era el padre. Ella se negó a desvelar su nombre por expreso deseo del interesado, quien renunciaba a su papel. Al final se le escapó que esYulen Pereira.

La polémica está servida y es que la joven sufrió un lapsus respondiendo a las preguntas que le hacían los colaboradores. Anunció que se enteró de su embarazo dentro de la casa de ‘GH Dúo’ y que salió por la puerta de atrás para acudir al ginecólogo y desvelar la buena nueva a su familia y al padre. Él se desentendió de su estado. De ahí que ella, “sin drama y sin ser víctima de nadie”, expresaba su decisión de ser madre soltera. Pero la controversia sigue creciendo y es que este lunes en ‘TardeAR’ aparecen unos mensajes controvertidos.

Los mensajes privados de Yulen y Jeimy

Leticia Requejo tiene estrecha relación con Jeimy y sabe muy bien cómo se han desarrollado los hechos. Así expone que para Yulen, el embarazo fue una sorpresa mayúscula: “No se la espera. Es cierto que él sí le insiste a Jeimy que tiene que pensar muy bien las cosas, que hay que tener en cuenta todas las opciones que pueden existir en este embarazo y le dice que necesita tiempo para asimilar la noticia y ver que hacer”. Esta conversación se emplaza el pasado mes de febrero, concretamente el día 3. A lo largo de ese mes siguen en contacto, se proponen viajes y escapadas románticas, mientras se sigue planteando la opción de interrumpir el embarazo.

La colaboradora habla con contundencia sobre las interacciones íntimas de la pareja, pues ha tenido ocasión de leer todos sus mensajes de WhatsApp. Así, destaca que a finales de febrero Jeimy le comunica a Yulen que piensa seguir adelante con el embarazo y piensa tener el bebé. “Él dice que cuando nazca el niño será cuando él actúe. Por ahora no quiere saber absolutamente nada e incluso Jeimy le dice le da una opción, que es un derecho a renunciar a esa paternidad. Cosa que él dijo que no”.

Estas explicaciones con fechas y demostradas por una conversación de mensajes mostraría que el esgrimista miente cuando dice que se enteró del embarazo a través de las redes sociales hace una semana. Lo sabía desde hacía tres meses. La colaboradora de ‘TardeAR’ que ha tenido acceso a todos estos mensajes recalca que durante los meses de marzo y abril no se ha producido contacto alguno entre Yulen y Jeimy. En el plató plantean la idea de que él creía que el embarazo se había interrumpido, de ahí que se sorprendiese después de que estuviese su ex embarazada. Un detalle que hace estallar a la presentadora Verónica Dulanto, molesta por el hecho de que él no se haya preocupado por ella en estas circunstancias y le hubiese preguntado qué tal estaba si pensaba que había abortado a su hijo en común. La polémica está servida.