Lo que pide hacer Kiko Matamoros a la viuda de Jimmy Giménez Arnau con sus cenizas

La muerte de Jimmy Giménez Arnau ha dejado a muchos de sus compañeros de profesión con el corazón sobrecogido. La noticia llegaba este martes sin previo aviso, pues el periodista permaneció ingresado en el hospital sin que nadie conociese su estado. Su mujer, Sangra Salgado, finalmente confirmó la trágica noticia de su fallecimiento, lo que ha hecho que muchos de sus amigos llorasen al enterarse en pleno directo. Es el caso de Kiko Matamoros, que atesoraba una buena amistad con el que había sido su compañero de plató en numerosos formatos, además de amigo íntimo desde antes de saltar a la fama por la relación que mantenían sus hermanos. Este miércoles se le ha dado el último adiós en el tanatorio de Tres Cantos de Madrid, donde se produjeron incómodas situaciones para la viuda, además de sonadas ausencias que han cabreado a propios y extraños.

Sandra Salgado, viuda de Jimmy Giménez-Arnau llega al tanatorio de Tres Cantos acompañada por su hermana, a 18 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Antonio Gutiérrez Europa Press

El que ha puesto el grito en el cielo ha sido Kiko Matamoros, que incluso se ha prestado a la viuda para ayudarla en tan duro duelo. Lo hace con un ofrecimiento inusual, incluso que podría llegar a ser ilegal pues en la legislación vigente lo que desea hacer no está permitido. No obstante, se trata de un gesto muy bonito. “Me he ido con un sabor muy amargo. Sandra ha tenido que soportar alguna situación con alguna visita absolutamente impertinente y absurda. De Jimmy hay contenido suficiente como para no rascar en situaciones morbosas para intentar arañar una décima de audiencia entre unos y otros. Me parece asqueroso. Si algo me repugna es el desagradecimiento y el olvido. He echado en falta algunas coronas. Qué gentuza. Ha habido dos personas que se han portado de una manera absolutamente improcedente, intentando recabar información con el único interés de avivar el morbo”, denunciaba públicamente, antes de tenderle una mano a la viuda de Jimmy Giménez Arnau.

Bertín Osborne y Jimmy Giménez-Arnau Telecinco

Y es que Kiko Matamoros sabe muy bien la pasión que sentía su amigo por el fútbol y le ha entristecido mucho lo que dijo Sandra Salgado cuando confirmó su muerte: “Se ha quedado sin ver el nuevo estado del Madrid, pero bueno. Un beso y un abrazo”, reconocía. Ahora el colaborador le ofrece subsanar esto, proponiéndole que descansen aquí parte de sus cenizas y comprometiéndose él mismo con hacerlas llegar a su destino: “Si Sandra va a incinerar sus restos, yo sé que esto está prohibido, pero yo le voy a pedir a Sandra unas pocas cenizas y las voy a echar en el Santiago Bernabéu. Parezco gilipollas, pero es que sé que a él le hubiera encantado”, decía emocionado a la viuda, a la espera de que acepte su ofrecimiento y su esposo descanse junto a su equipo, en su estadio, bajo la protección de Florentino Pérez.