Robbie Williams cuenta cómo estuvo a punto de acabar como Liam Payne

Robbie Williamsha vuelto a hablar de salud mental y lo ha hecho a raíz del fallecimiento del cantante Liam Paine y desde su visión de excomponente de una boyband, Take That. "Mis primeros sentimientos hacia la muerte de Liam fueron de conmoción, tristeza y confusión... Y, para ser honesto, sigo ahí. Conocí a los chicos en X Factor y fui su mentor, aunque realmente no hacía nada, excepto pasar el rato, bromear y reír, porque los cinco eran descarados y encantadores. Sobre todo, Liam, quien -durante su carrera- sufrió situaciones similares a las mías, por lo que tenía sentido ofrecerme a ayudarle en lo que pudiese", escribió en Instagram.

"Por eso, hoy quiero que pensemos en lo siguiente: no tenemos idea de lo que pasa en la vida de las personas, no sabemos cuál es el dolor que atraviesan y lo que los hace comportarse de la manera en que lo hacen. Antes de juzgar, pensad en la libertad. Antes de escribir algo en internet, pensad: '¿De verdad necesito publicar esto?', porque lo que estás haciendo es exponer tus pensamientos para que cualquiera los vea... Y, aunque no lo creas, las celebs son personas de verdad", apuntó Williams.

"Los famosos son personas sensibles de carne y hueso. Liam ha fallecido a los 31 y a esa edad yo también tenía muchos demonios. Pasé por una recaída con mis adicciones, sentía dolor y cuando murió Heath Ledger yo pensé que sería el siguiente... Pero por la gracia de Dios, o quizá por pura suerte, todavía estoy aquí. Entiendo que la fama seguirá siendo la fama, pero espero que la pérdida de Liam ayude crear empatía, nos ayude a ser más compasivos", escribió el pasado 18 de octubre.

Pero no todos entendieron su mensaje. Menos aún Nigel Martin-Smith, creador de Take That. A él se ha dirigido Williams en una carta, publicada por el cantante este domingo y que no ha tardado en viralizarse. "Hola Nige: cuando supe que íbamos a formar parte de una producción audiovisual juntos, me sentí petrificado y emocionado a la vez. Me sentía feliz de ver hacia donde nos había llevado este viaje, pero también asustado de que surgieran viejos sentimientos.

En el documental dices 'Robbie es inteligente y dice cosas como 'yo tomaba drogas, porque estaba en esta banda, donde no me permitían tener novias o abandonar el proyecto. Ese Nigel era malvado y es su culpa que yo me comportara como un imbécil'. Pero no es así, permíteme responderte: mis adicciones nunca fueron tu culpa. Mi respuesta al mundo distorsionado que me rodea es exclusivamente mía. La forma en que elegí automedicarme es y fue algo que estaré monitoreando y abordando durante toda mi vida.

Creo que hubiese sufrido de lo mismo si hubiese sido conductor de taxi... Es solo que llegué más rápido a ese punto, debido a mis exitosas finanzas y lo que hacía para intentar contrarrestar, en vano, la turbulencia de la lavadora que es el estrellato en el pop. Y si sigues de cerca la historia de las boybands no puedes evitar encontrar un patrón: un chico se une a una banda, la banda se vuelve grande, los cantantes se enferman y algunos no lograr manejar el desastre.

No estoy rompiendo el anonimato de nadie al hablar sobre los efectos secundarios de estar en una boyband, porque cada uno de los miembros de Take That se ha referido públicamente a ello. Por ejemplo, Howard pensó en suicidarse cuando la banda acabó, Mark pasó por rehabilitación, Gaz por bulimia, el grupo tuvo en Jason un efecto tan complejo que ni siquiera puede hablar de ello y todo el mundo sabe lo que me ha pasado a mí.

El cantante británico Robbie Williams, durante una actuación larazon

He sido cruel y desagradecido. He contribuido a la creación de chismes y disfrutado cuando algunos de mis compañeros han caído. Y siento haber sido parte de eso, porque -ciertamente- estoy agradecido, y no de manera pequeña, por la oportunidad que Take That y tú me dieron. Me parece que eres un hombre poderoso, con un cerebro privilegiado. Pero cuando dices que mi adicción no era algo 'tan grave', creo que estás confundido.

Está bien no saber hasta qué nivel había llegado mi adicción. Está bien no entender sobre los efectos de las drogas y el alcohol, porque ninguno de nosotros lo entendió en su momento. Pero en tu versión de la verdad, en palabras modernas, lo que me estás haciendo se llama 'luz de gas', que es cuando niegas la experiencia que alguien ha vivido... Aun así, no me sorprende que estés intentando representar mi trauma como un producto de mi imaginación o como una herramienta que podría estar usando para acércame al público más crédulo", concluye el artista.

Williams asegura que su intención no es crear polémica con sus palabras y que su único objetivo hoy "es sanarse".