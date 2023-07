Los sábados de Lomana: todo al rosa

Esta semana ha sido de pesadilla , como un mal sueño con el resultado de las elecciones y los cientos de opiniones y comentarios de todo tipo, pasando por conspiraciones y sabotajes en trenes. Lo que sí tengo muy claro es la vergüenza ajena que me hicieron pasar todos los partidos la noche electoral después de conocerse los resultados de las votaciones. Esas ridículas falsas alegrías del PP bailando en el balcón y aplaudiéndose, moda absurda de aplausos a uno mismo que insultan nuestra inteligencia. Sí, habían ganado las elecciones pero no alcanzaban la mayoría, solo un improbable milagro les podría hacer llegar a algunos acuerdos para alcanzar la meta. Todo esto ocurre porque cuando tenían mayoría absoluta no fueron capaces de cambiar la Ley Electoral muy injusta y que nos lleva a trapicheos contra natura. El PP nunca imaginó que podían encontrarse con personajes tan faltos de escrúpulos que serían capaces de pactar con partidos que odian a España y otros que han hecho muchísimo daño a la sociedad, tensionándola y sacando de nuevo a la palestra lo más oscuro de nuestra historia: la Guerra Civil.

Pero si algo nos ha quedado claro es que los votantes del PSOE tragan con lo que sea. Prefieren tener un presidente del Gobierno capaz de borrar de un plumazo el delito de sedición y malversación para que los golpistas salgan a la calle tan contentos y vuelvan a organizar otro referéndum. Si Pedro Sánchez quiere gobernar, y sabemos que eso es lo único que quiere, tendrá que acudir a un prófugo de la Justicia, un cobarde como Puigdemont que salió huyendo delante de todos dejando a sus compañeros en la estacada hacia tierras del norte de Europa, donde se instaló en un lugar tan poco apetecible y gris que pienso que incluso la cárcel puede ser más divertida e interesante que Waterloo.

Pues, como les decía, este tipo puede ser el que lleve las riendas de nuestra España teniendo doblegado a Pedrito y obligándole a todo tipo de tropelías contra la unidad de la patria. Pero viendo cómo estos necios del PSOE bailaban también la noche electoral, como si hubiesen ganado, puedo creerme cualquier cosa. Está claro que una enorme cantidad de electores prefieren a Junt per Catalunya y Puigdemont o Bildu que un pacto con PP y Vox. Esa fue la campaña de la izquierda metiendo miedo con un partido que carece de interés en este momento y tiende a desaparecer. Vox es el peor enemigo del PP: ni come ni deja comer. Se han perdido muchos votos de Vox en pequeñas circunscripciones que no van a ninguna parte. Ellos han sido los grandes perdedores de estos comicios, aunque Abascal también quisiese disimular su amargura ante la gran pérdida con soflamas absurdamente triunfalistas y falsas. ¡Y así estamos! Cuando lo que deberían hacer si tuviesen un mínimo de altura política es un pacto de Estado PP-PSOE y ponerse a trabajar ya en los problemas de España en vez de perder el tiempo.

Ryan Gosling y Margot Robbie protagonizan "Barbie" Universal

Pero como en la vida las cosas dependen del color con que se miren, aquí nos hemos lanzado al rosa Barbie y todos abducidos por esa muñeca que ha vuelto a la actualidad con el estreno de su película. En ella quieren empoderar a nuestra muñeca con un mensaje feminista y absurdo. Personalmente, me encantó: el colorido, los vestidos que lucen Margot Robbie y Ryan Gosling, que es un Ken estupendo. Creo que la frivolidad forma parte de la inteligencia para no caer en la melancolía, así que les recomiendo que nos lancemos al rosa... ¡Feliz verano!