De su peculiar viaje a Sevilla a su encuentro con David Hasselhoff: las anécdotas más surrealistas de J. J. Vaquero

A todos nos ha pasado alguna vez una situación parecida: alguien (o incluso la vida misma) nos ha retado a hacer frente a un desafío o un problema. Y de forma inconsciente, tras la famosa expresión de 'a que no hay huevos', solemos soltar una réplica para reafirmar que somos capaces de conseguirlo: 'Sujétame el cubata'. Esta misma frase da título a la nueva película de los cómicos J. J. Vaquero y Goyo Jiménez.

Los humoristas, como parte de la promoción del largometraje, acudirán esta noche a 'El Hormiguero' para hablar sobre los detalles más relevantes. 'Sujétame el cubata' se estrenará en cines este próximo viernes 17 de octubre, y para amenizar la espera, te contamos en este artículo dos anécdotas sobre Vaquero, quien da vida al protagonista de la película.

Viajar despeja la mente... demasiado

El humorista español no para de viajar de un sitio a otro por sus proyectos profesionales, y eso propició precisamente una anécdota que desveló el año pasado en 'Martínez y Hermanos'. Tras una actuación en Sevilla, el vallisoletano se pasó la noche entera de fiesta en la capital andaluz, haciendo que volviera a la mañana siguiente en AVE hasta su ciudad natal.

Todo parece de lo más normal en la historia, hasta que Vaquero desvela un 'insignificante detalle': "Me bajo en la estación de Valladolid, voy al parking a por el coche y cuando llego al parking, había ido en coche a Sevilla. Y lo tenía allí el coche". El descuido del cómico desató las risas de todos los presentes, incluida la del presentador.

Un encuentro muy 'fantástico'

En ese mismo programa, Vaquero contó que hace ya algunos años se encontraba trabajando en un programa de guionista. Una noche, mientras el humorista se encontraba en plena jornada laboral, el mismísimo David Hasselhoff acudió de invitado. Si bien el programa en sí se desarrolló sin percances, la anécdota llegaría entre bambalinas. O más bien, entre retretes.

"Yo iba por el pasillo con Fernando Acevedo, nos encontramos de frente con David Hasselhoff, que nos dijo 'Voy a vomitar, quiero un Red Bull'. Acevedo se fue a por el Red Bull y yo le seguí al baño", contó el de Valladolid. Fue en ese baño donde a J. J. Vaquero no se le ocurrió otra cosa que bromear con Hasselhoff mientras se encontraba indispuesto: "Él entró, cerró y yo le escuché vomitar y en ese momento recordé que hacíamos cámaras ocultas y, por si acaso, yo hice el chiste de 'Kitt, te necesita'", explicó Vaquero, provocando la risa de todos en plató.