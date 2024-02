¿Cómo que los hombres no pueden ser feministas?

Lunes

Mayoría absoluta del PP en Galicia. Pero no solo. La política gallega se reparte prácticamente entre los populares y el BNG, que se ha merendado a buena parte de los socialistas y Sumar, igual que los populares lo han hecho con VOX. El PSOE queda desvanecido y SUMAR y VOX desaparecen. Dice García-Page, desde su presidencia socialista de Castilla La Mancha (de las pocas presidencias autonómicas socialistas que quedan en España), que habría que reflexionar… Y es que el Gobierno de España es socialista, pero once gobiernos autonómicos son populares, y los demás nacionalistas/ independentistas: (PNV, Comunidad Canaria y ERC), a excepción de tres socialistas y el navarro en coalición. Si no es para reflexionar… ¿Será que los españoles no se fían de un Gobierno que parece dispuesto a dárselo todo a un partido catalán, que ni siquiera concuerda con su ideología y que le chantajea de manera explícita, con tal de seguir gobernando?

Martes

En este martes donde continúan las tractoradas (¿hará algo este Gobierno respecto al campo?), que hasta la reina Letizia comprende, hay dos casos tan insólitos que no puedo dejar de mencionar. El sabotaje a la bodega de José Moro, Cepa 21, que le ha provocado unas enormes pérdidas y que parece sacado directamente de Falcon Crest y la detención del cura de Don Benito y su pareja por tráfico de sustancias ilegales, entre ellas potenciadores sexuales como la mefedrona, muy popular en ambientes homosexuales, que los presuntos hombres debían de conocer bien… Si me los invento para una novela, me dicen que esas cosas no suceden en la realidad.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional Ricardo Rubio Europa Press

Miércoles

Más argumentos de novela negrocriminal. Detienen a Koldo, el principal asesor del ministro Ábalos, que ya tenía cositas oscuras en su haber (recuerden aquello de la vicepresidenta venezolana), pero que sigue acumulando porquería. Parece que Koldo, un vigilante jurado, tipo armario de cuatro puertas, que se convirtió en la mano derecha del ministro, su escolta, su chofer, su asesor, su amigo, tenía lado oscuro. El director de The Objective, Alvaro Nieto, llevaba años publicando asuntos turbios de esta “extraña pareja”, que se acaban de confirmar con la detención del primero. El escándalo está en el aire, porque aquí hay una presunta corrupción en la compra de mascarillas por parte de este tipo (que siempre iba con sobre de billetes de 500, con los que se especula que pagaba fiestecitas…), en el peor momento de la pandemia, que podrían haber generado ¡diez millones de euros en comisiones! ¿Qué si Ábalos lo sabía? ¡Hombre…! Lo que es seguro es que Koldo está en el embolado y parece que también, entre otros, el dueño del Zamora FC, a quien ¡hasta le premiaron con la emisión de un sello de Correos! Pero esto no es todo, además el juez que investiga las mascarillas “fake” de Illa, ha imputado a cinco altos cargos del Gobierno (The objective) y se cuenta que el ex ministro de Sanidad coló al proveedor de confianza de Ábalos en un megacontrato sanitario de 2.500 millones (Vozpópuli). ¡Madre de Dios! ¿Seguirá Mónica García o algún otro miembro del Gobierno apuntando con el dedo a Ayuso después de esto y de que el asunto del hermano de la presidenta se haya comprobado judicialmente que no era reprobable? Capaces son.

Jueves

Dani Alves condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual. En nada en la calle, porque además puede haber reparación económica (una vergüenza); pero es que la amiga Pam ¿la recuerdan? se jacta como Echenique de que esta condena es ¡gracias a su ley… ¡Pues precisamente haber tenido que aplicarla como se concibió, antes de la reforma, ha beneficiado también a este agresor! Gracias, monas, monos y mones. Habéis hecho mucho por las mujeres. Podéis iros a la mierda y dejar a otros, como el diputado popular Jaime de los Santos, que nos defienda, aunque sea hombre, aunque haya alguna mujer como Carmen Calvo que entienda que los hombres no pueden ser feministas. Pues, Sra. Calvo, no solo pueden serlo, DEBEN serlo. El feminismo será inclusivo o no será. A ver si se lo tatúan...

GRAFCVA8509. VALENCIA, 22/02/2024.- Vista general del incendio declarado sobre las cinco y media de esta tarde en un quinto piso de un edificio de viviendas de València que ha afectado totalmente al inmueble y se ha propagado a otro anexo, y los bomberos intentan aún rescatar a vecinos desde los balcones. EFE/Manuel Bruque Manuel Bruque Agencia EFE

Viernes

Todos los españoles estamos abrasados hoy tras las imágenes del incendio de Valencia, que a estas horas ya cuenta nueve fallecidos, entre ellos una familia con dos niños de dos semanas y dos años y otro menor encontrado en el bloque… Un edificio inmenso ardió en 20 minutos, porque la fachada se había construido con un material inflamable y tóxico… La gente sin casa, sin cosas, sin recuerdos, sin vida… Y todos asustados por no saber cuántos edificios se construirían en aquel 2005 de boom inmobiliario con ese polietileno asesino. Que dolor. Todo mi apoyo y amor, valencianos. Que nuestra solidaridad no sea flor de un día.