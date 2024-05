Karina Milei: ella es "el jefe" y la gran guardiana del presidente argentino

A pesar de que camina a la vera del presidente de Argentina, Javier Milei, y de que era fácil adivinar que su influencia iba más allá del habitual rol de primera dama de la Casa Rosada, no estábamos acostumbrados a escuchar la voz de Karina Milei. Ahora ha decidido elevar su figura y lo hace con un contundente saludo en la cuenta de X (Twitter) que acaba de inaugurar: "¡Hola a todos, yo soy el jefe!" Y añade: "Viva la libertad, carajo". El impacto no se ha hecho esperar: más de 82.000 seguidores y más de cuatro millones de visitas en pocas horas.

A continuación, silencio absoluto por su parte. De momento. Es la hermana menor de Javier Milei, tiene 52 años y, desde hace tiempo, su compañera inseparable, su confidente, su mano diestra y su guardiana. "Protectora extrema", escribió Financial Times en un perfil. Ejerce como secretaria General de la Presidencia, pero para él es mucho más: "el jefe". Aunque su perfil hasta ahora ha sido más bien bajo, la bienvenida en X a sus seguidores se anticipa como una declaración de intenciones. Además de difundir su agenda oficial y sus actos políticos, expresará a través de esta vía sus opiniones.

Milei saluda a Ramon Rallo juanto a su hermana Karina A R Roldan

Su estreno coincide con la tensión diplomática surgida a través del enfrentamiento y cruce de acusaciones que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez con Javier Milei. Es la ocasión de conocer algo más de esta mujer que acompaña cada uno de sus pasos desde que el político anunció su candidatura. Así pudimos observarlo en su reciente viaje a España y durante la visita del presidente a las instalaciones de LA RAZÓN para presentar su libro "El camino del libertario", un acto que contó con la presencia de personalidades de la política, la economía y la cultura.

Javier Milei presenta su libro "El camino del libertario" en LA RAZÓN Jar Jar

Es su principal asesora en lo emocional y lo profesional. Estratega, consejera, quizá su mayor influencia y la auténtica artífice del fenómeno Milei. Este estrecho lazo se forjó durante una infancia que, como Milei ha relatado, no fue fácil debido al maltrato físico y psicológico que sufrió por parte de sus progenitores, especialmente su padre. "Siempre fue despectivo con mi carrera", explicó en una entrevista. Su mayor respaldo fueron sus abuelos y, por supuesto, su hermana. Tal es la admiración por ella, que guarda un segundo apodo para Karina: "El Mesías".

Su soltería propicia una alianza fraternal mucho más sólida. El pasado 13 de abril, el propio presidente anunció su ruptura sentimental con Fátima Flórez, actriz y cómica divorciada de 42 años, alegando la dificultad de dar continuidad a una relación en la que ambos debían priorizar sus compromisos profesionales. "Es muy lindo habernos encontrado, nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es muy reciente, tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano", dijo la humorista tras hacerse público su noviazgo.

Javier Milei con Fátima Flórez Redes sociales

Dicen que a Karina le gusta el tarot y la adivinación. Si en el futuro dará un paso más, solo ella lo sabrá. El presidente ya ha avanzado que no la veía "con ganas" de anunciar una posible candidatura. "A ella no le gusta todo esto, lo hace para acompañarme, aunque hace cosas que parece que fuera una experta en política", respondió en su país cuando le preguntaron por ello. Arrestos no le faltarían. "Lanza una convocatoria y junta trece cuadras de cola", advirtió en el canal TN su apreciado hermano. Ahora que se ha puesto al frente de la postulación de Argentina como sede del Mundial 2030, tendrá su prueba de fuego.