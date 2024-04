Estalla la guerra entre Alessandro Lequio y Alejandra Rubio: "Dime con quién andas y te diré quién eres"

Estalla la guerra entre Alessandro Lequio y Alejandra Rubio. Después de que el colaborador de televisión diera su opinión en Instagram sobre la familia de Carlo Costanzia a raíz de la detención de su hermano Pietro en Italia por intento de asesinato, la hija de Terelu no dudó en contestarle en "Así es la vida", espacio en el que trabaja, palabras que no le han sentado nada bien.

"En esos comentarios solo deja entrever sus aires de superioridad. Las familias no son buenas o malas, simplemente son familias. Siento mucho que viva con ese odio y ese rencor. A mí me han educado en la libertad y estoy muy orgullosa de quién soy y muy orgullosa de la persona que tengo al lado a la que, por cierto, no conoces de nada. Ellos llevaran un pijama, según tú, pero tienen algo dentro, no como en tú caso", sentenció Alejandra Rubio sobre las palabras que escribió Lequio en Instagram.

Tras esto, el televisivo ha estallado contra la joven en "Vamos a ver". "Estoy de los agobios de las Campos un poco hasta las narices. Viven agobiadas por todo y echando la culpa de sus agobios a los demás. Curioso, sobre todo cuando vives de comentar la vida de los demás", ha comenzado diciendo el italiano, asegurado que "no voy a entrar en un cara a cara con Alejandra. Puedo tener muchas cosas pero delitos ninguno". "He dicho que en toda familia puede surgir una oveja negra, pero cuando todas las ovejas son negras el problema es de la familia. Estamos hablando de un 3 de 3 de ovejas negras, un repóker de delincuentes. Y cuanto más lejos mejor", ha sentenciado sobre la situación de los Costanzia.

"No quiero ahondar en el tema y no quería decirlo, pero "dime con quién andas y te diré quién eres". Porque en definitiva es eso y lo que pienso es, "pobre Terelu, lo que debe de estar sufriendo". Desde la experiencia y la madurez le diría a mi hija "cuánto más lejos, mejor". Estoy hasta las narices de los agobios de las Campos. Ya está dicho", ha expresado tajantemente sobre el asunto.

Antes de terminar su intervención sobre Alejandra Rubio, no ha querido desaprovechar la oportunidad de reprocharle que lleva al perro sin bozal tras ver unas imágenes de la joven paseando con la mascota, asegurando que está infringiendo la ley. "Mi hijo Aless casi perdió un brazo por un perro de raza peligrosa. Llevar un perro de raza peligrosa sin bozal como hace Alejandra es ilegal. Esos perros tienen que ir atados y con bozal, no hay más", ha finalizado Alessandro Lequio.