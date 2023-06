Final de Sálvame: qué pasará con sus colaboradores más famosos

Sálvame se despedirá en la tarde de hoy, 23 de junio, de todos sus telespectadores. El programa que lleva más de 14 años en parrilla acompañando a los televidentes en cada una de sus tardes dirá adiós hoy por todo lo alto. Se espera que aparezcan todos sus colaboradores más icónicos para darle la despedida que se merece un programa que lleva tanto tiempo en emisión.

La gran incógnita de esta tarde radica en si aparecerá Jorge Javier Vázquez, pues hay que recordar que el pasado 17 de mayo fue el último día que se le pudo ver en Telecinco. El presentador confesó a través de su Instagram que necesitaba "parar" para cuidarse. Su compañera Belén Esteban le pidió en directo desde Sálvame que el último día fuera a despedir el programa. Sin embargo, no ha habido respuesta por parte del presentador.

Las últimas noticias que se saben de él son las proporcionadas por Diego Arrabal en su canal de Youtube en el que revela que Jorge Javier Vázquez ha sido visto entrando a un hospital: "Un problema de salud es", adelantó el paparazzi sin decir nada más al respecto.

Otra de las grandes incógnitas tras la cancelación de Sálvame es saber qué pasará con sus colaboradores más icónicos. Muchas personas se preguntan si volverán a estar todos juntos en un formato parecido y, por el momento, parece ser que será así, aunque aun se desconocen más detalles al respecto.

Fin de Sálvame: "No estaba muerto, estaba de parranda"

Sálvame ha estado producido todos estos años por La Fábrica de la Tele y son ellos precisamente los que tenían guardada la última carta bajo la manga. A través de vídeos cortos grabados en cámara oculta a cada uno de los colaboradores de Sálvame, la productora muestra su reacción en Instagram a una gran noticia.

Las reacciones de los colaboradores no se hicieron esperar: "¿Un poco se puede descansar?", "¿esto es ya seguro?", "esto no se le ocurre a nadie más que a vosotros", "no me lo puedo creer, pues ya me diréis qué va a pasar ahora" y "te juro que había pensado mil cosas, pero esto...".

La noticia aun no se ha desvelado pero en cada uno de los vídeos suena la típica canción de Peret: "No estaba muerto, estaba de parranda". Con dichos vídeos y este verso tan icónico se conjetura que Sálvame, en efecto, no muere. Estos vídeos llegan justo al mismo tiempo que la filtración de la noticia de que Sálvame tendrá su propio programa en la plataforma de Netflix. Una noticia que aun no ha sido confirmada por nadie pero que haría mucha ilusión a todos los espectadores de Sálvame.

En los vídeos en cámara oculta salen Terelu Campos, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, María Patiño, Chelo García-Cortés, Kiko Hernández, Belén Esteban y Lydia Lozano. Sin embargo, ni rastro de Jorge Javier Vázquez ni Adela González, los presentadores que han conducido Sálvame durante los últimos años. Por lo que, de ser un nuevo proyecto, se desconoce si ellos también estarían incluidos en él.