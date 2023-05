"Los Jueves Rosas" con Marina Esnal: las serias consecuencias que pagará Raquel Bollo por lo ocurrido en 'Sálvame'

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 66

Raquel Bollo se ha convertido en una de las protagonistas de la semana a raíz de su polémica, inesperada y espontánea intervención en 'Sálvame'. La colaboradora de 'Fiesta' perdía los papeles tras ser testigo de como una de las hijas de Chiquetete, Rocío Cortés, se sentaba en el plató del citado programa para arremeter contra ella y sus hijos.

¿Rocío Carrasco es una mujer maltratada y yo con tres sentencias y me seguís trayendo a gente? no me vais a dejar seguir capítulo en la vida. ¿No queríais espectáculo? Pues las demandas siguen, y no quiero que piense la gente que yo tengo la imagen que dais, lo que pasa que me estoy defendiendo defendiendo en los juzgados, porque me maltrataron mucho y vosotros me habéis seguido maltratando mucho. Me da igual Telecinco y su madre... Ya está bien, que habéis echado a colaboradores por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis", sentenciaba una enfadadísima Raquel Bollo ante el asombro de todos.

Unas horas después, y quizá tras recibir un toque por parte de la cadena, pidió disculpas por las formas empleadas. Y este mismo miércoles el programa 'Sálvame' hizo lo mismo. Unas disculpas, por cierto, bastante criticadas.

Vale la pena cambiar radicalmente de tema si es para hablar de la que ha sido una de las entrevistas más esperadas de lo que llevamos de 2023: la de Enrique Ponce y Ana Soria. La mediática pareja se sentaba por primera vez en un plató de televisión ('El Hormiguero') para hablar de su relación y de cómo han gestionado estos tres años de huracán mediático con respecto a los medios de comunicación.

Analizamos las palabras de la joven, y también lo que no se vio y lo que pasó detrás de cámaras. También comentamos lo que algunos consideran una "metedura de pata" por parte del torero (que no ha sido así).

Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero' 'El Hormiguero'

Por último, Marta Boira aclara el (no) despido de Íñigo Onieva y hoy damos un doble tirón de orejas a la pareja telecinquera más mediática del momento.

No os perdáis cada semana este podcast de LA RAZÓN en el que solo se pretende entretener con informaciones y opiniones que consigan que los oyentes desconecten durante unos minutos de la realidad.