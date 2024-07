El horóscopo semanal del 29 de julio al 4 de agosto: "Leo, empieza tu mes"

Consultar el horóscopo, desde hace generaciones, puede desempeñar una guía valiosa para comprendernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea.

Este ejercicio, además de proporcionarnos una visión clara de lo que vendrá, nos aporta una forma amena y curiosa de especular sobre el futuro, basándonos en la astrología.

Horóscopo semanal del 29 de julio al 4 de agosto: predicciones semanales sobre amor, salud, amistad...

Asimismo, el horóscopo semanal nos puede ayudar a hacernos una idea de qué sucesos pueden ocurrirnos durante los próximos siete días en todos los ámbitos de nuestra vida, como la familia, el amor, la suerte o la salud. Aunque eso no puede evitar dejarnos sorprender por lo que nos tienen preparado los astros.

Aries: "Comienzo algo tumultuoso"

En tu caso, Aries, vas a tener un comienzo de agosto algo tumultuoso. Esto se debe a que has dejado asuntos pendientes que ahora volverán para interrumpir tu descanso, así que debes atajarlos como buenamente puedas. En cuanto al trabajo, Aries, deberás organizar de nuevo tus tareas y desgraciadamente, la de los demás. Es lo que tiene ser líder.

Tauro: "Este periodo os ha venido bien"

Tauro, durante estos siete días deberás estar expectante, ya que los astros te traerán una noticia. De tu reacción depende que sea buena o mala, pero ten en cuenta que últimamente la fortuna te sonríe, y también las relaciones personales, ya que este periodo de sol y calor os ha venido bien a todos.

Géminis: "Revitaliza tu relación"

Este inicio de agosto, Géminis, deberás continuar con tus vacaciones, ya que todo lo que requería tu atención ha sido solucionado. Aprovecha para revitalizar tu relación de pareja, ya que las labores os han distanciado un poco, pero seguro que este tiempo os vendrá bien.

Cáncer: "Debes ser precavido"

Cáncer, a pesar de las buenas noticias recibidas hace una semana, debes ser precavido: todo por lo que has estado trabajando puede venirse abajo por un exceso de euforia o de confianza. Mismo tema con tu salud, no debes tener la certeza de que tienes todo controlado, porque no va a ser así.

Leo: "Empieza tu mes"

En tu caso, Leo, empieza tu mes. El mes de la plenitud y alineación total con los astros, así que debes embaucarte en cuales sean los proyectos que tengas entre manos, ya que tendrán un comienzo muy prometedor. Aunque la fortuna no te sonría estos primeros días, confía.

Virgo: "Se ve la luz al final del túnel"

Eres el primero que sabes que no pasas por el mejor momento, Virgo, pero no debes desesperar. Ese asunto que no termina de solucionarse ya ve la luz al final del túnel, ayudándote a quitarte un peso de encima importante. Asimismo, es tiempo para invertir en lo que realmente confíes.

Libra: "Aprovecha para realizar las llamadas"

Estos diete días, Libra, estarán para que te acompañen los tuyos. El verano es un mes de reunión y descanso, así que aprovecha para llamar con quien llevas tiempo sin hablar y empieza un nuevo capítulo junto a tus amistades más queridas.

Escorpio: "Sigue planteando poryectos"

Escorpio, siempre has sido más de las temporadas veraniegas que las invernales. Como tal, tu deber estos siete días es seguir planteando los proyectos que tengas en mente para que, cuando echen a andar, lo hagan con una estructura sólida y robusta. Por lo demás, aprovecha tus ratos libres para la lectura, ya que te ayudará a clarificar ideas.

Sagitario: "La traición llama a tu puerta"

Sagitario, la traición llama a tu puerta. Los astros auguran que te va a doler, así que es momento de que te refugies con los tuyos y te replantees algunas de tus relaciones personales más cercanas. Te servirá en un futuro, pero ya los astros te dirán cuál es el momento idóneo para aprender.

Capricornio: "Atento a las señales"

Capricornio, debes estar pendiente del amor durante esta primera semana de agosto. Los astros auguran un cambio radical en tu relación más especial, por lo que debes estar atento a las señales para reconocer el momento adecuado para realizar las acciones pertinentes.

Acuario: "Tu futuro pintará mejor"

Acuario, en tu caso, el dinero va a protagonizar la mayoría de tu semana. Existen inversiones que antes no estaban a tu alcance, pero en este momento sí lo están. Tu futuro pinta mejor si las acometes, aunque no veas resultados en los primeros meses. Ten fe, Acuario.

Piscis: "Tendrás que sacrificar algunas cosas"

La paciencia da sus frutos, Piscis. Te va a surgir una oportunidad laboral irrechazable, aunque de ti depende aceptarla, ya que tendrías que sacrificar algunas cosas para llevarla a cabo. Por lo tanto, debes tener unos días para la reflexión y explicación a tus seres queridos.

NOTA. Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.