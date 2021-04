Así eran David Beriáin y Roberto Fraile, los periodistas españoles asesinados en Burkina Faso

El periodista navarro David Beriáin, asesinado en Burkina Faso junto al cámara vasco Roberto Fraile, era muy experimentado en la cobertura de situaciones de conflicto y había trabajado en numerosos países a lo largo de su amplia trayectoria periodística.

En el momento de su asesinato en Burkina Faso, ambos estaban realizando un documental sobre los esfuerzos de las autoridades del país africano para proteger los parques naturales frente a la caza furtiva y las comunidades que habitan en ellos.

Los dos formaban parte de un grupo de unas 40 personas con las que se perdió el contacto hacia las 15:30 horas del lunes en un parque natural situado en la frontera entre Burkina Faso y Benín, una “zona peligrosa por ser campo de operaciones de terroristas, cazadores furtivos y bandidos”, ha subrayado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que ha lamentado la “triste noticia”.

David Beriáin

David Beriáin Amatriain nació en 1977 en Artajona y se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en 1999. Estaba casado con la productora venezolana Rosaura Romero.

David Beriáin

A lo largo de su carrera periodística estuvo en Afganistán, donde entrevistó a los talibanes, y cubrió conflictos en Sudán, Congo o Libia. También realizó sobre el terreno distintos trabajos relacionados con las FARC y con los cárteles de la droga. Fue uno de los fundadores de la productora audiovisual ’93 metros’, especializada en documentales.

Dirigió los documentales ‘Clandestino’, ‘El Ejército Perdido de la CIA’, ‘La Vida en Llamas’, ‘Amazonas Clandestino’ o ‘Yasuní, Genocidio en la Selva’, entre otros. También ejerció como productor ejecutivo de series como ‘Estrecho’ y ‘El Palmar de Troya’.

Su reportaje ‘Diez días con las FARC’ le valió en 2009 el premio de periodismo digital José Manuel Porquet, así como ser finalista en el Bayeux de Normandía, uno de los galardones más importantes para corresponsales de guerra. Igualmente, su documental ‘El negocio del secuestro en Venezuela’ fue nominado en 2019 a los premios RealScreen Awards, en su categoría de documentales de actualidad.

En Navarra, su asesinato ha provocado numerosas reacciones entre algunos de sus compañeros de profesión, profesores de la Universidad de Navarra, ciudadanos en general, Gobierno de Navarra y partidos políticos, que han expresado sus condolencias por su muerte.

Hace unos meses, en una entrevista con Navarra Televisión, David Beriáin hablaba sobre su trabajo señalando: “No voy a esos sitios para probar a nadie que soy muy valiente, es más, ya lo digo, no lo soy, soy muy cobarde, gallina, capitán de la sardina, y además defiendo el miedo, el miedo es una cosa necesaria, el miedo es un mecanismo que tiene el cuerpo para decirte, mira, no deberías estar aquí, y es verdad, nadie debería estar ahí, nosotros vamos para contar una historia, ese es el punto, vamos para contar una historia, si no contamos la historia, es mejor que no vayamos, nadie debería ir”.

Roberto Fraile

El camarógrafo asesinado en Burkina Faso, Roberto Fraile, está vinculado a Salamanca donde trabajó y reside su familia. Roberto Fraile trabajó durante dos décadas en Salamanca en tareas tanto de grabación como realización en Televisión Salamanca, Iris Televisión y, posteriormente y hasta hace poco, en La 8 de Salamanca.

Roberto Fraile, nacido en Barakaldo

Roberto Fraile, natural de Baracaldo (Vizcaya) y periodista especializado en la grabación de reportajes internacionales en zonas de conflicto, resultó herido en 2012 por la explosión de un artefacto cuando trabajaba como cámara en la ciudad siria de Alepo.

El profesional, con dos hijos, tenía su residencia en la ciudad de Salamanca, donde vive su familia y desde donde viajaba a distintos países de distintos continentes para la realización de reportajes como el que estaba desarrollando hasta esta semana en Burkina Faso.

Se había trasladado al país africano hace escasas semanas, después de haber regresado a la capital salmantina antes de la pandemia. Fraile, nació en Euskadi hace 47 años pero llevaba más de 25 en Salamanca trabajando como cámara de televisión, y en los últimos años se trasladaba, con frecuencia, a rodar documentales a países como Colombia, Brasil y ahora Burkina Faso, junto a David Beriáin, también fallecido este martes.