07:15 h

Noticias relacionadas Tercer día de ofensiva. La trágicas imágenes de Kiev que nos empiezan a recordar al asedio de Sarajevo

La guerra en Ucrania ha caído «como un jarro de agua fría» en Málaga: los empresarios de temen que las sanciones a los rusos paralicen en seco las inversiones previstas en la zona y que este turismo se vea resentido

07:00 h

Las fuerzas de Ucrania mantienen sus posiciones

Las fuerzas ucranianas mantienen sus posiciones y los combates se libran en “los mismos lugares que hace tres días”, ha afirmados el consejero de la Presidencia de Ucrania Mijaíl Podoliak.

“Controlamos la situación en las regiones de Ucrania”, dijo Podoliak, en un vídeo difundido por la agencia UNIAN.

06:30 h

Los siete españoles que trabajaban en el fútbol ucraniano han logrado salir del país y tres de ellos, Marc Gual, Izan Martín y Jorge López, ya han llegado a España. Gual aterrizó en Barcelona, donde lo esperaban su familia y sus amigos. Izan Martín y Jorge López fueron recibidos en el aeropuerto de Barajas por el presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, que ha prestado su colaboración para que todos ellos puedan regresar a casa.

06:00 h

Trump culpa a Biden de la crisis de Ucrania y lo califica como “incompetente” y “débil”

El expresidente estadounidense Donald Trump ha calificado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como “incompetente” y “débil”, y le ha culpado de la crisis en Ucrania. “Están permitiendo que [Putin] se salga con la suya en este asalto a la humanidad. Putin está tocando a Biden como un tambor”, ha dicho Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada este sábado Orlando.

Trump ha ironizado sobre la política de sanciones que Estados Unidos y los aliados de la OTAN están imponiendo a Rusia tras el ataque a Ucrania. “Putin está diciendo ‘oh, me van a sancionar como me han sancionado durante los últimos 25 años’. ¿Quiere decir que puedo apoderarme de todo un país y solo me van a sancionar?” expresó Trump ante el aplauso de sus seguidores.

05:30 h

Kiev y Moscú son proveedores esenciales de muchas cadenas de suministro cruciales para Europa y el conflicto podría agravar la crisis de desabastecimiento

05:00 h

Las tropas rusas entran en Járkov y sufren pérdidas, según Ucrania

Las tropas rusas entraron hoy en la ciudad ucraniana de Járkov, en el norte del país, y sufren las primeras pérdidas, según el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información de Ucrania.

“Los vehículos enemigos se mueven por la ciudad. Debido a la situación operativa, se canceló el transporte en el distrito de Oleksiyivka”, informó la entidad en su canal de Telegram, donde publicó un vídeo donde se ven varios vehículos blindados en una zona urbana.

04:30 h.

Una empresa de carreteras ucraniana retira las señales de tráfico para confundir a los rusos

Una empresa ucraniana encargada de la construcción y el mantenimiento de carreteras dijo que estaba retirando todas las señales de tráfico que podrían utilizar las fuerzas rusas invasoras para orientarse en el país.

“El enemigo tiene malas comunicaciones, no puede navegar por el terreno”, dijo la empresa Ukravtodor en una actualización de Facebook a última hora del viernes. “Ayudémosles a llegar directamente al infierno”.

Publicó una foto editada de una señal de tráfico estándar en la que las direcciones de las ciudades cercanas han sido sustituidas por blasfemias que podrían traducirse como “Vete a la mierda”, “Vete a la mierda otra vez” y “Vete a la mierda de vuelta a Rusia”.

04:00 h.

Una ciudad cercana a la ciudad ucraniana de Kiev es alcanzada por misiles y se incendia una terminal petrolera

Misiles rusos han alcanzado la ciudad ucraniana de Vasylkiv, al suroeste de la capital, Kiev, incendiando una terminal petrolera, según ha declarado el alcalde de la ciudad en un vídeo publicado en Internet.