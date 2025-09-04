Robo en el museo de Limoges en Francia: los ladrones se llevaron unos 9,5 millones de euros en piezas de arte

El museo nacional Adrien Dubouché de Limoges, en Francia, conocido por su extraordinaria colección cerámica, fue víctima de un robo que despertó la atención de las autoridades francesas. Dos piezas de porcelana china de excepcional valor histórico fueron sustraídas durante la madrugada, generando un robo que ascendió a 9,5 millones de euros.

La sustracción ocurrió en la prefectura de Haute-Vienne, cuando el sistema de seguridad se activó alrededor de las 03:15, confirmando rápidamente la presencia de estos delincuentes en las instalaciones.

El museo, considerado un referente mundial en colecciones de porcelana, posee un patrimonio de 18.000 obras, de las cuales aproximadamente 5.000 se encuentran en exhibición permanente. Las piezas robadas formaban parte de una exposición temporal, prestadas por un coleccionista privado.

Los especialistas destacan la sofisticación del operativo, que logró sustraer dos piezas de porcelana china sin dejar aparentes rastros. La procedencia de los objetos como préstamo introduce una dimensión contractual y patrimonial que involucra aspectos de responsabilidad y seguro.

Las investigaciones se encuentran en curso, con la participación de unidades especializadas en protección de patrimonio cultural.