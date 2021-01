Un equipo de LaLiga quiere a Jesé para tratar de eludir el descenso

Pese a que Pacheta, que ha sustituido a Míchel como entrenador del Huesca, ha afirmado que el cuadro oscense tiene equipo para salvarse, ha solicitado al club dos refuerzos. El ex del Elche quiere que el Huesca fiche a un nuevo pivote y a un nuevo extremo. El elegido para apuntalar esta última demarcación sería Jesé Rodríguez.

Así lo asegura Fichajes.net, que señala que el canario es la primera opción que maneja el Huesca para competir con Ontiveros y con David Ferreiro. A favor de la llegada de Jesé Rodríguez a El Alcoraz juega que llegaría a coste cero; eso sí, deberá rebajarse considerablemente el sueldo.

Antes de sonar para el Huesca, Jesé Rodríguez se ha ofrecido al Getafe y al Celta de Vigo

Sin equipo después de que el PSG rescindiera su contrato, el atacante de 27 años busca acomodo en LaLiga Santander. Tras ofrecerse al Celta de Vigo, Jesé Rodríguez hizo lo propio con el Getafe, club que ya le sondeó el pasado verano.

Sin embargo, el ex del Real Madrid recibió calabazas por parte del conjunto azulón. Tras la negativa del Getafe, Ginés Carvajal sigue trabajando para encontrar acomodo a su representado. Cuestionado recientemente por el futuro de Jesé Rodríguez el conocido agente señalaba: “No he tenido ningún contacto con el Fenerbahçe, ni con ningún otro equipo turco. Pero ahora estamos negociando con unos clubes por Jesé. Uno de ellos es de la MLS. Jugar en Estados Unidos es también una opción para él. Estoy hablando con clubes en España y uno más en un país de Europa”.