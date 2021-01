Cinco planes de fin de semana para mantenerte en forma sin darte cuenta

Nada hay más reconfortante que disfrutar del fin de semana desde primera hora de la mañana del sábado con las personas a las que más queremos en el mundo. Hay muchos planes de ocio que podemos organizar con familia y amigos para disfrutar de instantes de calidad. Momentos memorables que serán después mágicas anécdotas. De esta manera retomamos cada lunes nuestras obligaciones laborales con energía y motivación. Máxime cuando los planes que hemos hecho han sido al aire libre. ¡No hay mejor desconexión! Eso sí, recuerda que ahora tenemos que llevarlos a cabo con un extra de responsabilidad. ¡Toma nota de los que te vamos a enseñar!

Con raquetas por la nieve

Este es un plan de ocio del que te hemos hablado ya en esta cabecera pero, después de la nevada que ha caído en muchos puntos de España, es posible que ahora no tengas que salir de tu ciudad para ponerlo en práctica. Puedes disfrutar de la nieve cerca de casa con familiares y amigos y hacer ejercicio al mismo tiempo. ¡Qué no te extrañe si al día siguiente tienes agujetas! En el artículo que comentamos te dejamos toda la información necesaria para llevar a cabo este plan y (además) con mucho estilo.

Un paseo a caballo

Hay muchos centros de hípica en España que nos ofrecen la posibilidad de montar a caballo, desconectar de la rutina y conectar con la naturaleza. En muchos de estos paseos, nos acompaña un monitor por lo que no es necesario tener experiencia alguna. De hecho, nos preguntarán primero si hemos montado antes para darnos el caballo que más se ajuste a nuestro nivel y necesidades. Es una idea estupenda para un sábado cualquiera. Trabajarás sin darte cuenta todo el tren inferior, faja abdominal y hombros. Cuando vuelvas a casa, date un baño calentito y disfruta de una copa de vino y un buen libro.

Una tarde en el rocódromo

Tanto si has escalado antes como si no lo has hecho, los rocódromos son centros deportivos muy divertidos en los que puedes echarte unas risas con amigos. Tienen vías para diferentes niveles. Ahora que hace frío y este plan no puede hacerse al aire libre, es una buena idea acudir a estos espacios para matar el gusanillo o empezar a practicar de cara a la primavera. Ganarás fuerza, equilibrio y destreza.

Mañana de sábado a lo Robin Hood

Pon a prueba tu puntería con tu familia y amigos y visita alguno de los centros de tiro con arco que haya en tu cuidad. Reteaos e intentad superaros. Lo pasaréis en grande y trabajaréis vuestra puntería al tiempo que fortalecéis el tren superior.

Jugamos al squash

A raíz del éxito de la serie Gambito de Dama en Netflix, son muchos los planes que queremos hacer al margen de jugar al ajedrez. Uno de ellos es aficionarnos al squash. Es ciertamente más complicado que cualquier otro deporte de raqueta pero se queman calorías a una velocidad impresionante. Además descargamos estrés y nos relajamos a tope. ¿Te animas a probarlo si no lo has hecho todavía?

¿Y tú? ¿Cuál de estos planes harás primero?