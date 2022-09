Ana Milán nos recuerda que las faldas de tul son la mayor fantasía del siglo XXI y que combinan con el lema ‘’Soy una señora’'

Ana Milán es una de las mujeres más empoderadas de nuestro país, eso es un hecho. Por ello, cada cosa que hace o dice, tiene su repercusión. Pero, por lo general, su discurso es sanador y reconforta a todos con sus palabras. Pero, cuando Ana Milán se viste para ir a las calles, la actriz lo hace pisando fuerte y reivindicando que el estilo casual chic, es uno de los más comunes entre las mujeres de 48 años (o de 30), la edad no importa, solo el estilo con el que lo lleves y Ana Milán, sabe como hacerlo. Hasta con una camiseta que ponga ‘’Soy una señora’'.

La actriz nos ha sorprendido con un look muy reivindicativo y con el que las calles despedirán el verano, un look de entretiempo que nos ha cautivado a todos. Cuando Ana Milán pensó en este look no se daba cuenta que nos estaba recordando que las faldas de tul han sido la prenda más recurrente del siglo XXI. Sí, así es, estas faldas han dado grandes looks de pasarelas, de street style y hasta para ir a comprar el pan. Las faldas de tul están de moda y Ana Milán lo sabe. Pero, si a esto le unimos, la fusión que ha creado la actriz con la camiseta de ‘‘Soy una señora’’, firmada por Lucía Be, se convierte en una autentica fantasía digna de copiar. Camiseta, falda de tul y chaqueta vaquera, un look que necesitamos en nuestro armario para inspirarnos en Ana Milán antes de que llegue el otoño.

Camiseta ‘Soy una señora’, de Lucía Be (17,97€)

Camiseta 'Soy una señora' FOTO: lucia be

Ser como Ana Milán es complicado (mucho) pero vestir como Ana Milán, no. Ahora es el momento de copiar este look de la actriz y convertirte en la mujer empoderada que pisa fuerte por las calles de Madrid al ritmo de ‘Tacones Rojos’ de Sebastián Yatra. ¿Estás preparada? Te esperamos.