La falda pantalón, una tendencia que se lleva con botas altas en otoño

Si algo está de moda este año, son las faldas pantalón. Esta prenda viaja desde el pasado para anclarse en el presente más absoluto. La falda pantalón se puso de moda en los años 2000 cuando todas las cantantes y actrices de la época llevaban esta prenda en sus actos públicos. Ahora, que ha regresado (en cierto modo) la moda de los 2000, ha vuelto esta prenda (tan práctica) y que te hará sentir segura con una mini falda y encima super ideal. Presumir de piernas en otoño es posible gracias a la falda pantalón y esta temporada, se llevará con botas altas allá por donde vayamos. El estilo de Ana Mena se ve reflejado en las calles de nuestra ciudad: falda pantalón y botas altas, ¿qué más se puede pedir?

Hay más de una editora de moda que sigue las tendencias al pie de la letra y podría ser Ana Mena o Anna Padilla, luciendo sus faldas pantalón con botas altas. Además, cuando algo se pone en tendencia, nuestras firmas de moda favoritas se ponen manos a la obra para darnos las mejores prendas del mercado y así crear nuestros lookazos del otoño (quién dice del otoño, dice de todo el año). Si entramos en Zara, encontramos una falda pantalón de tiro alto con detalle de tablas que es la mayor fantasía del otoño, ¿de verdad no os obsesiona esta tendencia? Estamos living con ella. Volver a los 2000 y de la forma más inesperada posible, ¡qué fantasía! Esta falda está disponible en varios colores y puedes combinarla con un tank top, muy tendencia también, o una cazadora de borrego con la que podrás hacer una fusión de entretiempo, perfecta.

Falda pantalón tablas, de Zara (25,95€)

Falda Pantalón Tablas FOTO: zara

Pero, esto no se queda aquí, en Mango hemos encontrado la prenda estrella para cualquier noche mágica, como la de Paula Echevarría en Toledo, por ejemplo. Se trata de la falda pantalón cruzada (muy) corta y con detalles de botones pero, en este caso, no está disponible en la web, así que tendréis que ir a la tienda física para ficharla y poder crear la mejor combinación. Esta falda es ideal para combinarla con botas o con unos zapatos de tacón alto y blazer oversize, un look chic para disfrutar de una noche con amigas o con tu pareja.

Falda pantalón botones, de H&M (25,99€)

Falda pantalón botones FOTO: mango

¿Estás preparada para llevar esta tendencia en otoño? Las calles te esperan para brillar como tú sabes.