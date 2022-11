Cómo prepararnos para controlar la alimentación y los excesos navideños

Los días de fiesta más marcados intentar no picotear desde el centro de la mesa, poner lo que te apetece en el plato e ir comiendo, así evitaras comer de más.

Comer raciones pequeñas hasta estar saciado, pero no hasta reventar.

El día que tengas una comida familiar a mediodía (por ejemplo) hacer desayuno y cena saludable, no porque te excedas en una comida tienes que hacerlo durante todo el día.

No uses el “como hoy tengo comida de navidad no desayuno” porque llegarás con muchísimo más hambre a la mesa y comerás más.