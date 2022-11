Aprende a combinar este abrigo de Mango con tus botas cowboy favoritas

El frío ya está aquí y es el momento de crear nuestros looks más sencillos y, a su vez, atrevidos para demostrar que las expertas en moda, también, llevan las tendencias que arrasan en el street style, allá por donde vaya. Cuando se trata de frío, la prenda más socorrida son los abrigos (además, de las bufandas y guantes), es un must que no puede faltar en nuestro armario y está claro, que todos tenemos uno o más para evitar el frío cuando bajan las temperaturas. Pero, lo complicado de un abrigo es convertir un básico de invierno en la prenda más ideal de un look en especial, aunque nada es imposible. ¿Sabrías combinar tu abrigo favorito con las botas cowboy que fichaste en noviembre? ¡Te contamos cómo hacerlo!

Abrigo jaspeado solapas FOTO: mango

Con el Black Friday llamando a nuestra puerta, descubrimos que el abrigo más básico y bonito de Mango es una de las propuestas estrella para el invierno y se convierte en una de nuestras prendas más deseadas para llevarlas hasta finales de febrero (cuando se supone que acaba el frío). Se trata del abrigo jaspeado con solapas amplias en color gris y con una mezcla de lana que, ahora, puedes fichar en Mango con un descuento del 46%. Sin duda, este abrigo puede ser la pieza estrella de los looks de temporada y es un perfecto fondo de armario que necesitarás todos los años de tu vida. Además, es la oportunidad perfecta para ficharlo con una rebaja así, cualquier mujer que entiende de moda sabría que no puede desaprovechar la oportunidad de comprarlo y arrasar por las calles de su ciudad.

Abrigo jaspeado solapas, de Mango (69,99€)

Aunque, ¿quién dijo que los abrigos no se combinan? Cuando se tratan de looks de invierno, se tiende a elegir cualquier abrigo que nos proteja del frío que hay fuera de los lugares cerrados. Pero, lo importante, no solo son las temperaturas, son las combinaciones. Este abrigo de Mango puedes combinarlo con las botas cowboy que fichaste en noviembre (y que tienes en tu armario) para triunfar y dejar sin palabras a todas tus amigas. Recuerda, tus jeans favoritos, unas botas cowboy y el básico que nunca falla, el abrigo más ideal y calentito de la temporada ¿qué más se puede pedir?

Ahora es el momento, entra en la web de Mango, hazte con este abrigo y desafía el resto de la temporada. Un básico puede durar mucho tiempo y tus looks de invierno, te lo agradecerán.