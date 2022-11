Si mi novio me pone los cuernos en Navidad ¿qué hago? Una experta responde

Se acerca una de las temporadas del año más temidas por las parejas (sobre todo si están en crisis). Hay momentos en los que las parejas necesitan desconectar de ellas mismas, encontrar nuevas inquietudes e investigar fuera de su relación, pero, en estos casos, hay que consensuarlo y llegar a un acuerdo entre los dos. Pero ¿qué hago si mi novio me pone los cuernos en Navidad? Muchas parejas son infieles durante las épocas más festivas y hemos hablado con la psicóloga y experta en parejas Lara Ferreiro sobre uno de los temas más frustrantes de la Navidad (para las parejas) y nos ha detallado cómo hacer si nos pasa una situación parecida.

Parejas en Navidad FOTO: pexels

Cuando llega la época de vacaciones o festividades, como en este caso Navidad, aumentan las infidelidades, pero no son las que conocemos todos: ‘’En Navidad, aumenta las infidelidades mentales y online, es decir, hay gente que le gustaría pasar las vacaciones con sus amantes, pero no lo pueden hacer, por ello, se llaman online. En verano si que se ven un poco más, porque son más meses, pero, en Navidad, son fechas muy cerradas y más familiares, es complicado justificar que te vas con tu amante’', nos explica la experta. Pero, sin embargo, quizás no tanto durante la Navidad pero, sí antes de ella, en las cenas de empresas: ‘’En Ashley Madison hicieron un estudio en el que conocieron que aumentan las infidelidades de personas casadas en las cenas de empresa y comidas de Navidad, porque la pasión que se ha acumulado en todos estos meses, se materializa en la cena de empresa’', comenta.

Cenas de empresa en Navidad FOTO: pexels

Pero, realmente, ¿qué podemos hacer cuando pasa algo así? ¿cómo podemos trabajar la confianza con nuestra pareja para no tener pensamientos negativos todo el rato?: ‘’Esto es básico. Lo primero, es trabajar la autoestima y la autoconfianza, trabajar tu contigo mismo la confianza con tu pareja, valorando las cosas positivas y negativas en una balanza. En segundo lugar, hacer una evaluación de la pareja y fomentar la llama de nuevo. Otra cosa, muy importante, es no ser espía (porque se sufre mucho) y por último, cumplir el compromiso, aclarar las expectativas y si no, terapia de pareja’', aconseja la experta.

Novio dándole un regalo a su pareja FOTO: pexels

Aunque lo peor es que no seamos nosotras mismas quienes nos damos cuenta, ¿qué pasa si es nuestra amiga la que se encuentra en la situación de pillar a nuestro novio siendo infiel? La cosa cambia y tendremos que evaluarlo desde otro punto de vista: ‘’Tenemos que saber si lo queremos contar o no, porque nos puede ver como una amiga celosa o roba parejas, hay que valorar si es de un entorno muy próximo y cómo hacerlo. Lo que suelo recomendar es hablar del tema indirectamente y valorar los riesgos porque hay veces que estos temas son muy delicados y te puedes quedar sin la amistad. Hay gente que prefiere no contarlo. Y, en el caso de que lo cuentes, asumir todas las consecuencias. Es mejor usar las preguntas inversas, hablando sobre un artículo que has visto en internet, por ejemplo, y lo comentáis y así evalúas la situación’', concluye la psicóloga.

Pareja abrazándose en la cama FOTO: pexels

Esta claro que la Navidad es un momento de familia y donde las parejas pasan mucho tiempo juntas, si tu novio te pone los cuernos, estás celosa a todas horas o ves que el novio de tu amiga está siendo infiel, sigue estos pasos y evalúa muy bien tus acciones antes de tomar ninguna decisión.