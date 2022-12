Nos hemos enamorado del abrigo de pata de gallo que tiene Alba Carrillo y es perfecto para superar el frío de Madrid

Ya sabemos que esta semana Alba Carrillo es una de las mujeres más comentadas del momento, la modelo ha sido noticia durante toda la semana en Telecinco por haber pasado una noche de amor con uno de sus compañeros, Jorge Pérez y sin duda, ha sido la noticia más explosiva de la semana. Desde que Alba Carrillo está en boca de todos, las cámaras la persiguen a todos lados y se ha convertido en una de las mujeres más perseguidas, aunque a ella nos encanta verla, porque después de esta noticia, cuida los estilismos en cada una de sus apariciones públicas, más que nunca. Y, nos hemos enamorado de su abrigo y es perfecto para lucirlo con nuestros looks de Navidad.

Cuando Alba Carrillo decide salir a la calle piensa en todos los detalles de su look y, sin duda, el más importante, es su abrigo. Con las bajas temperaturas de Madrid, la colaboradora elige un abrigo en color blanco y negro de pata de gallo efecto pelo con el que desafía al frío de la capital y con el que sorprende en su look de sábado noche. Sin ninguna duda, si algo está cotizado este mes, no solo es el nombre de Alba Carrillo, si no los abrigos y la colaboradora eligió el más sofisticado para no pasar desapercibida en las noches de diciembre.

Alba Carrillo con abrigo de pata de gallo en Madrid FOTO: GAA GTRES

¿Quieres copiar el look de Alba Carrillo? Hemos buscado el abrigo más parecido al de la modelo y hemos encontrado este abrigo de mujer largo con estampación de pata de gallo en El Corte Inglés que nos ha conquistado, eso sí, no tiene efecto pelo pero, podría ser uno de los abrigos más elegantes de tus looks de diciembre.

Abrigo Largo Pata de Gallo, de El Corte Inglés (169€)

Abrigo de Pata de gallo FOTO: El corte inglés

Esta Navidad lo tenemos claro, podemos inspirarnos en Alba Carrillo para no pasar frío en Nochevieja y elegir el abrigo perfecto para combinar con nuestros looks más festivos.