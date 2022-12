25 prendas de Mango de rebajas de invierno 2023 que puedes comprar antes de que acabe el año, si cumples una sola condición

Sabemos que el día oficial del comienzo de las rebajas de invierno 2023 es el 7 de enero, pero también sabemos que esta fecha es más algo testimonial que real. Y es que desde que el comercio por internet se convirtió en una realidad, resulta casi imposible no encontrar prendas rebajadas en alguna que otra tienda antes de esa fecha. Tanto Zara y el resto del grupo Inditex, como H&M comienzan sus descuentos antes, pero también hay otras que ofrecen descuentos durante todo el año, solo tienes que saber cuáles son y cómo hacerlo. Una de ellas es Mango, una de nuestras favoritas y de las favoritas de celebrities e influencers, y que gracias a una nueva política ofrece sus prendas a menos precio, Y no, no nos referimos solo a su web y tiendas de outlets.

Hablamos del Club de Mango, también conocida como Mango Likes You, que ofrece a sus suscriptores la posibilidad de ir acumulando puntos -llamadas “likes”- que se transforman en euros, y que puedes aplicar luego a tus próximas compras, sea el momento del año que sea. Y es perfecto para ir renovando por ejemplo esos básicos de temporada, como un vaquero o una gabardina. Aunque no solo ropa, ya que estos descuentos se aplican a toda la web de la firma catalana, lo que incluye zapatos y de más accesorios.

Abrigo rizo lana, de Mango (139,99 euros)

Falda lápiz efecto piel, de Mango (27,99 euros)

Chaqueta interior borreguito, de Mango (79,99 euros)

Vestido punto cuello vuelto, de Mango (29,99 euros)

Americana pata de gallo, de Mango (49,99 euros)

Camiseta algodón cuello redondo, de Mango (19,99 euros)

Vestido estampado paisley, de Mango (69,99 euros)

Cárdigan punto lazo, de Mango (39,99 euros)

Jeans flare bolsillos, de Mango (35,99 euros)

Vestido punto abertura, de Mango (69,99 euros)

Sandalia terciopelo plataforma, de Mango (79,99 euros)

Gorra visera, de Mango (15,99 euros)

Chaqueta tweed flecos, de Mango (69,99 euros)

Minifalda tweed, de Mango (29,99 euros)

Mono denim cremallera, de Mango (49,99 euros)

Jersey jaspeado cuello redondo, de Mango (29,99 euros)

Botín piel cowboy, de Mango (89,99 euros)

Jeans cargo bolsillos, de Mango (39,99 euros)

Falda midi satinada, de Mango (29,99 euros)

Americana estructurada micropana, de Mango (59,99 euros)

Chaleco traje micropana, de Mango (29,99 euros)

Pantalón recto micropana, de Mango (35,99 euros)

Sandalia tacón tiras strass, de Mango (35,99 euros)

Blusa bordados decorativos, de Mango (39,99 euros)

Vestido estampado paisley, de Mango (79,99 euros)

Nosotras hemos querido seleccionar nuestro 25 favoritos para que vayas tomando algunas ideas.