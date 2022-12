Para terminar el año solo necesitamos un vestido negro midi de ‘efecto tipazo’ como el de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer, y para terminar el año en televisión junto a Bertín Osborne, ha vuelto a dejar claro porque es una de las españolas mejor vestidas de 2022 y de cada año. Porque lucir perfecta en Nochevieja no solo existen las opciones de las lentejuelas, los brillos y los vestidos dorados, la diseñadora andaluza ha dejado claro que un vestido básico negro siempre es la opción más elegante y adecuada para todas las situaciones. Por eso es la elegancia eterna que tanto nos gusta. Pero no solo Vicky Martín Berrocal nos ha inspirado para terminar el año, también Sara Carbonero y sus looks más calentitos que van a enamorar hasta a los Reyes Magos, o Isabel Preysler y su vestido de la venganza o cómo no, Cristina Pedroche y el look para mostrar su cuerpo embarazado en las campanadas. Por todo eso y mucho más, tenemos claro que este 2022 ha sido un año muy grande en cuanto a estilismo de celebrities e influencers, no hay día que no nos hayan inspirado o creado otra necesidad de compra para nuestro armario. Así que mientras contamos las horas para ver todos los looks de Nochevieja que os estaremos contando mientras nos tomamos las uvas, a nivel de moda, a 2023 solo le podemos pedir que sea tan inspiracional como el año que termina. Y que Vicky Martín Berrocal nos siga enamorando con sus estilismos.

Para su último programa del año junto a Bertín Osborne, Vicky Martín Berrocal ha optado por lucir un vestido negro midi de ‘efecto tipazo’ de su firma Victoria que este año ha triunfado más que nunca y no la hemos dejado de ver en bodas y alfombras rojas.

Un vestido que es una reedición de uno de los diseños de su propia firma de moda, Victoria, y que ya llevó con anterioridad y fue un éxito rotundo. Aunque eso sí, en la web ahora mismo solo lo hemos encontrado en rojo y en nude.

Vestido Úrsula rojo, de Victoria (275 euros)

Vestido Úrsula. FOTO: Victoria

Y así lo definen en la web de la firma: “La versión 2.0 del vestido que llevó Vicky Martín Berrocal que tanto triunfó en redes sociales. Estiliza tu figura gracias a los hombros marcados con hombreras, el escote cuadrado y su cinturón con detalles en perla”.