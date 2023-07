10 vestidos vaqueros de nuestras tiendas favoritas para crear los mejores looks 'total denim'

Cuando, durante su última visita a Madrid con motivo de la nueva presentación empresarial de Cristiano Ronaldo en el Hotel CR7 que el futbolista tiene en Gran Vía, Georgina recuperó sus botas altas blancas más chonis para combinarlas con un vestido vaquero, supimos que sería una de las tendencias que triunfaría en los próximos meses, aunque ya lo lleva haciendo desde que comenzó la primavera. Tranquila, no te estamos hablando de las botas chonis, nos referimos al denim, a una tendencia a la que ni Pedro Sánchez se ha podido resistiren su última visita a 'El Hormiguero', luciendo un total look vaquero que combinaba con su pulsera del Orgullo. A pesar de que el denim es un tejido que lleva acompañándonos desde que somos conscientes, tanto en los jeans que tantas veces nos han salvado un look, como en las chaquetas vaqueras que todas tenemos en el armario (y de las que no nos separamos en nuestras salidas nocturnas de esta temporada), esta temporada también estamos viendo este tejido en decenas de complementos, como diademas, flores y sobre todo, bolsos y también en el calzado, no solo en las sandalias vaqueras como estas tan ideales de la nueva colección de María Fernández-Rubíes para Genius que Violeta Mangriñan ha cambiado por sus zapatillas, sino también en botas, como estas cowboy que Anna Padilla ha conseguido en Bershka y que prometen ser un must en los festivales de música.

Lo cierto es que, sea como sea, esta temporada necesitas un total look denim, como este con el que Aitana conquistó a sus fans(y reconquistó a Sebastián Yatra) durante su último concierto en Madrid, o como este de Sara Baceiredo, con efecto desgastado y estilo cargo, que todas querremos llevar este verano. Nosotras te lo ponemos fácil y para que no tengas que pensar como combinar tus prendas vaqueras para crear el total look más trendy, te proponemos una selección de vestidos denim de nuestras tiendas preferidas como Zara, Mango, Pull and Bear, HyM y Stradivarius fresquitos, cómodos y muy favorecedores. Los podrás combinar con unas sandalias denim o metalizadas, con tus deportivas preferidas o con unas botas cowboy como las que Pula Echevarría lleva con vestidos boho. Además, si quieres aportarle al look un toque de energía y de color, podrás completarlo con un pañuelo al más puro estilo Lady Di o con un maxi collar de los que están arrasando esta temporada.

Vestido corto denim, de Zara (22,99€)

Vestido vaquero bolsillos, de Mango (19,99€)

Vestido denim cinturón, de Zara (19,99€)

Vestido corto camisero fluido, de Stradivarius (19,99€)

Vestido denim trf patchwork, de Zara (19,99€)

Vestido peto vaquero, de HyM (17,99€)

Vestido midi denim, de Zara (35,95€)

Vestido vaquero botones, de Mango (29,99€)

Vestido vaquero corto cut out, de Pull and Bear (25,99€)

Sea cual sea tu estilo, este verano no quedes sin un vestido vaquero.