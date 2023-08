7 firmas de moda ‘made in Spain’ para meter en tu maleta de vacaciones

En verano nos gusta arriesgar más a la hora de crear nuestros looks mucho más llamativos, originales con accesorios de lo más icónicos, como por ejemplo los pendientes maxi llenos de color. Si bien la prenda más recurrente en nuestro armario son los vestidos largos, no podemos descartar que los vestidos mini o las bermudas se han hecho un hueco en el día a día, y es que los podemos usar para todo tipo de ocasiones, dependiendo del calzado y otros accesorios que decidamos llevar. Este verano son muchas las tendencias y prendas que se han vuelto virales y que podemos hacernos con ellas en nuestras tiendas low cost favoritas, como este vestido de Rocío Osorno mini, muy ‘boho’ y lleno de color de Zara, o esta otra falda midi de Amelia Bono de lino negra con motivos florales en beige de Oysho. Pero, sin duda, son muchas las firmas de moda ‘made in Spain’ que se están abriendo paso en nuestro país, creando colecciones no solo de invitada y trajes más especiales, sino también colecciones más casual del día a día, como el vestido de Sassa de Osma midi, con las que no solo estaremos apoyando a pequeñas marcas emprendedoras, sino que también así tendremos en nuestro armario ropa más exclusiva, diferente y más personalizada.

Son muchas las firmas ‘made in Spain’ que están surgiendo desde hace unos años pero, sin duda, otras muchas veteranas que llevan décadas formando parte de nuestro armario, estando muy consolidadas en el mercado. Con esto, no solo hablamos de marcas de ropa, sino también moda de baño, de deporte, accesorios y joyas, dándonos la oportunidad de hacernos con aquellos accesorios y prendas cuyos valores se asemejan a los nuestros. Desde bolsos ‘made in Spain’ como este bolso de Sara Baceiredo en naranja metalizado hasta el calzado español, entre ellas las alpargatas de cuña o las menorquinas que no dejarás de usar todo este verano. Por tanto, te mostramos siete de las marcas ‘made in Spain’ que no podrán faltar en tu armario y que abarcan todo lo necesario para que puedas crear a partir de ellas tu maleta perfecta para tus vacaciones de verano. Así que echa un vistazo a estas marcas y hazte con aquellas prendas o accesorios que vayan acorde a tus gustos y personalidad para vestir diferente, original y de manera ética este verano.

Acaceramics

Toni Pons

Born Living yoga

Andion clothing

Bohodot

Bruna

Muné

Estas son tan solo 7 marcas 'made in Spain' para vestir en tendencia este verano.