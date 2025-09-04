Adiós a los jeans anchos: esta es la nueva tendencia para 2026

No pasa desapercibido que esta temporada las tiendas siguen inundadas de estampado denim. Pero hay una gran diferencia en todas estas prendas, sobretodo en los jeans.

Las formas de los tradicionales vaqueros cambian con el paso del tiempo y este otoño-invierno, los jeans anchos que dominaron la escena durante varias temporadas, están dando paso a nuevas siluetas.

Siluetas rectas y minimalistas

Dejando atrás la moda oversize, esta temporada nos sorprende con siluetas más rectas como favoritas para este invierno.

Con cortes que van desde lo más ajustado hasta lo más holgado, estos jeans ofrecen una base neutra que permite destacar otras prendas y accesorios del outfit.

En este tipo de pantalones lo que más vamos a ver es el tiro en la cadera, evitando extremos como el tiro bajo o el tiro alto excesivo.

Vuelta al estilo boho

El resurgimiento de estilos como el boho y el grunge ha influido en la evolución del denim. Jeans ligeramente acampanados y fluidos, con tejidos más suaves y menos rígidos, están ganando hueco en las tiendas.

Sara Carbonero con vaqueros campana. @saracarbonero

Estos cortes, inspirados en las décadas pasadas, aportan un aire rebelde y relajado a los looks actuales.

Todo vuelve

Los diseñadores vuelven a apostar por cortes que favorecen la figura sin sacrificar comodidad.

Los jeans ajustados siguen la línea natural de las piernas, estilizando la silueta sin añadir volumen extra. A diferencia de los modelos oversize, no crean pliegues ni acumulan tela que rompa la armonía del cuerpo.

Además, este tipo de corte combina a la perfección con prendas superiores más holgadas, como blazers más estructuradas generando un contraste moderno y elegante en cualquier outfit.

Colores y acabados recomendados

Para esta temporada, se recomienda optar por jeans rectos en tonos oscuros o lavados sutiles.Los acabados desgastados y los colores claros, característicos de los jeans anchos, han quedado atrás.

Los detalles como costuras visibles y texturas rígidas también nos cansaremos de verlos, aportando un toque de sofisticación al conjunto.