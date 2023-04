¿Calor o frío? Si tú tampoco sabes qué ponerte con este tiempo de locos, Amelia Bono tiene el look que nunca falla

¿No sabes cómo vestirte? Tranquila, no eres la única. Estamos todas iguales y Amelia Bono también, porque al menos en Madrid el tiempo está siendo una locura. Frío helador por la mañana, calor a mediodía, viento huracanado... Vaya, que como dice Amelia Bono ya no sabemos si marcarnos un outfit con el plumas o con sandalias. Pero, bienvenida primavera y su locura de tiempo. Aunque estemos enamoradas de las sandalias doradas de Carmen Lomana, creo que vamos a tener que esperar unos días para copiárselas porque de momento vamos a optar por las zapatillas cómodas, fashions y más calentitas como hace la hija de José Bono. Porque aunque nosotras ya estábamos en modo verano con los posados en bañador de Vicky Martín Berrocal, Aitana o Victoria Federica desde sus vacaciones de Semana Santa, vamos a tener que volver al modo primavera obligatoriamente. Ya sabemos que nos habíamos venido arriba muy pronto, pero ese verano adelantando nos había hecho ya guardar todas las prendas de abrigo que ahora estamos recuperando rápidamente. Pero está claro que el look de Amelia Bono es el que nunca falla en entretiempo.

Por eso Amelia Bono ha sacado su abrigo de cuadros más finito, de entretiempo, en tonos blancos y verdes y lo ha combinado con una camiseta blanca básica, unos jeans con el bajo ligeramente acampando y unas zapatillas.

Amelia Bono con look de entretiempo. @ameliabono

Amelia Bono es la reina de los vaqueros, no tenemos ninguna duda. Los vaqueros pitillo han vuelto, lo sabemos y lo saben a la perfección Paula Echevarría, Georgina Rodríguez y Carmen Lomana. Es el gran retorno de esta primavera 2023 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Pero aunque no nos creáis, por un momento nos hemos olvidado de los jeans pitillo para enamorarnos con la combinación de vaqueros de campana y las botas altas denim de rabajas de Zara que ha combinado Amelia Bono en este look. Porque sí, los jeans campana quedan igual de bien tengas 20 que 40 años, y este outfit es un buen ejemplo de ello.

Porque mientras la Reina Letizia apuesta por los pantalones de vestir o Mariló Montero por los leggings, Amelia, lo hace por los vaqueros de campana que son hasta elegantes con botas altas denim y estilizan hasta a las mujeres más bajitas. Denim más denim es la tendencia que está de vuelta.