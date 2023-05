Las mujeres 50+ que mejor visten tienen claro que esta falda midi satinada de Zara con zapatillas es el uniforme básico para los días más fríos de primavera

Que las mujeres de 50 años se han convertido en pura inspiración para todas, ya es un hecho más que confirmado. Desde Carmen Lomana a Carmen Gimeno, Naty Abascal o Pilar de Arce, todas ellas nos inspiran a diario con sus looks, tengamos la edad que tengamos. Y como cada miércoles desde Bilbao ha llegado Carmen Gimeno para dejarnos un outfit de esos que tanto nos gusta con prendas de Zara, y no lo decimos solo nosotras, si no todas sus seguidoras que ya le están preguntando de donde es el la falda y la sahariana que acaba de estrenar. Y también en de Zara. Porque si los pantalones cargo han sido tendencia todo el invierno, los mono cargo también vienen pisando fuerte este primavera, al igual que las faldas midi satinadas y Carmen Gimeno lo acaba de demostrar con estas zapatillas Adidas a todo color. El ejemplo claro que las mujeres de 50 años también puede ser elegantes sin tacones. Porque para estos días de DANA en España nada mejor que sacar las chaquetas saharianas salvadoras cada primavera de nuestro armario para estos días de más frío.

Carmen Gimeno se acaba de marcar el lookazo del día, no hay dudas. Si Vicky Martín Berrocal nos ha hecho necesitar los vestidos de nueva colección de Zara que ha estrenado en Ibiza, ahora la influencer de Bilbao se ha marcado el mejor outfit de este inicio de miércoles (y de semana para algunos), con esta falda midi estampada de Zara que es la más bonito que hemos visto en lo que va de primavera. Porque las mujeres de más 50 años son nuestra máxima inspiración, y no solo por Carmen Gimeno o Carmen Lomana, ayer también lo fue Naty Abascal con un vestido camisero de Zara perfecto para estrenar esta primavera ya sea en la playa como ella o en la ciudad.

Una falda midi satinada en rosa que Carmen Gimeno ha combinado con chaqueta saharina con un cinturón para estilizar esa zona del cuerpo y zapatillas a todo color.