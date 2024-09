Sara Carbonero empieza la semana con un look vintage con vaqueros muy anchos y botas de taconazo

Sara Carbonero ha mandado un mensaje a todos sus seguidores sobre reutilizar la ropa, con ese toque vintage que tanto le gusta a ella. Uno de sus primeros looks de este otoño 2024 con una blusa de lo más 'preppy', vaqueros anchos y botas de tacón muy alto. Un estilismo en tonos marrones perfectos para esta época del año. Una de las tendencias de este otoño será el estilo bohemio, por lo que Sara Carbonero se convertirá (de nuevo) en toda nuestra referente. A lo largo de estos años hemos aprendido que la periodista es una clara amante de los vestidos de estampados florales, los chalecos de ante, las botas cowboy o los estampados étnicos. Es decir, ítems de moda que siempre han estado en nuestro armario, pero que ahora serán nuestros mejores aliados durante la época de frío.

Lo que está claro es que Sara Carboneroes toda una chica septiembre con ese brillo en los ojos de los nuevos comienzos. Y para volver a la rutina, Sara ha apostado por un look de esos casuals que siempre son un acierto en el armario de las que más saben de moda y que ella no puede llevar con más estilo. Porque se necesita poco para marcarse un buen look de septiembre y Sara Carbonero lo ha conseguido. Los vaqueros anchos son posiblemente la tendencia denim más cool y cómoda de este año. Tienen una caída similar a la de un pantalón de pata ancha, pero al mismo tiempo el encanto y el desenfado de unos vaqueros azules. Los baggy jeans se han visto en las pasarelas de Balenciaga, los han llevado las celebrities y se han convertido en la silueta favorita del street style.

Sara Carbonero con look vintage @saracarbonero

Cómo llevar los vaqueros anchos como Sara Carbonero

La periodista ha combinado estos vaqueros de tiro alto y pierna muy ancha con una camisa en tonos marrones anaranjado con cuello bono y unas botas de tacón muy alto a tono. Para empezar, son vaqueros, por lo que se pueden llevar todo el año. Por no hablar de que quedan bien con casi cualquier tipo de calzado, lo que te ofrece un sinfín de posibilidades.

Con botas como Sara Carbonero o con unas bailarinas o deportivas más tendencia este otoño 2024.