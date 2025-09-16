Todas las veces que Rossy de Palma ha sido musa de la moda a sus 61 años

Es chica Almodovar. Se ha convertido en una musa de la moda. Ha construido un estilo relacionado con lo artístico y teatralidad. Estamos hablando de Rossy de Palma, una de las actrices españolas con un legado estilístico que ha ido cautivando a millones de mujeres a lo largo de su trayectoria. Se trata de una de las figuras que han actuado como un lienzo para muchos diseñadores internacionales, del calibre como Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Saint Laurent o Thierry Mugler, entre muchos más.

No solamente ha estado ligada al mundo del diseño a causa de sus colaboraciones con estos grandes creadores, sino también desde sus inicios en la costura, afición que ha utilizado para crear y reinventar todos sus looks. Este 16 de septiembre, Rossy de Palma cumple 61 años, siendo una referente en la industria que ha traspasado los límites nacionales hasta estar presente en un sinfín de eventos a nivel mundial. Además de ser la protagonista bajo los focos en una caminata, también se ha convertido en diversas ocasiones en la mejor invitada en el Festival de Cannes o en las front row de las Semanas de la Moda. Y en honor a todo su legado, en nuestra sección Lifestyle de La Razón repasamos todas las veces en que Rossy de Palma ha sido musa de la moda.

Así es el estilo de Rossy de Palma

Rossy de Palma ha consolidado un estilo que se caracteriza por fusionar elegancia y contemporaneidad. Desde su debut de la mano de Pedro Almodóvar en Laberinto de pasiones en la década de los 80, ha sido fiel a una estética lejanana a las tendencias (pero, sin tampoco desvincularse de ellas en su totalidad), siguiendo su esencia con un aire distintivo. Le reconocemos por sus destacables vestidos-caftán, los estampados más llamativos, los colores saturados o los accesorios en tamaño XL. Por su parte, ha utilizado la moda como herramienta artística, desafiando los códigos de vestimenta con fórmulas creativas, personales e innovadoras

Los mejores looks de Rossy de Palma a sus 61 años

Tras hacer un análisis de los mejores looks de Rossy de Palma, hemos observado que el Festival de Cannes es donde más ha desplegado su don por el buen estilo. Nos situamos en el año 2010, donde la actriz pasó por la alfombra roja de dicho evento cinematográfico con un vestido largo negro que reúne todos los requisitos para convertirse en un fondo de armario. Ajustado, de escote redondo y exento de detalles, un diseño que elevó con una chaqueta de lentejuelas en celeste de lo más glamurosa.

Rossy de Palma en el Festival de Cannes 2010. Gtres

Esta vez, cambiamos de localización hasta llegar a los Premios Feroz de 2014. Se suma al power dressing con un esmoquin en negro de lo más sofisticado, siguiendo la corriente de menos es más. Hablamos de una chaqueta con solapas satinadas que combinó con un pantalón recto y un top de escote asimétrico, que, a la vez, elevó con un bolso de mano en forma de calavera de lo más original e inesperado.

Rossy de Palma en los Premios Feroz 2014. Gtres

Dentro de esta lista no podía faltar la vez en que se volvió a convertir en todo un icono de la moda en el desfile de su amigo Jean Paul Gaultier en París. Aparecía en 2014 sobre la pasarela luciendo una de las piezas más reconocibles del diseñador francés, como es el corsé. Este diseño con ballenas en negro, de escote corazón y transparencias que combinó con un toque de lo más Rossy de Palma con una gran pamela bicolor.

Rossy de Palma en el desfile de Jean Paul Gaultier. Gtres

Sin ninguna duda, uno de los colores más recurrentes en el vestidor de la celebridad es el rojo. Entre un gran abanico de looks protagonizados por esta tonalidad, hemos escogido este vestido mini que lució en una de las noches del Festival de Cannes en 2014, también. Un vestido de corte recto, cuello ligeramente subido y mangas acampanadas que combinó con un coletero en forma de flor, apostando por su faceta más maximalista.

Rossy de Palma con vestido rojo. Gtres

En el Festival de Cannes de 2022 impresionó con un reconocible diseño de Valentino. se trata de un vestido fucsia con capa incorporada que daba un movimiento elegantísimo, así como el color proporcionaba luz al rostro.

Rossy de Palma en el Festival de Cannes 2022. Gtres

Rossy de Palma suele ser una de las invitadas españolas en las front row de los desfiles durante la Semana de la Moda. En 2023 asistió al de Schiaparelli con un estilismo elegantísimo, pero con un aire teatral. Un total look en negro que protagonizó un top con encajes y transparencias, unos pantalones anchos de efecto satinado y una blazer de doble botonadura con detalles geométricos metálicos. Le sumó un sombrero inclinado a tono, así como unos botines de lentejuelas.

Rossy de Palma en el desfile de Schiaparelli en la Semana de la Moda de París 2023. Gtres

La actriz revolucionó la red carpet del Festival de Cannes de 2024 con una de las máximas tendencias más actuales: el estampado de lunares. Y no solamente está relacionado con lo más llevado deseos momentos, sino que tiene un claro guiño folklore con un sombrero cordobés y un vestido relajado, holgado y con transparencias.

Rossy de Palma en el Festival de Cannes 2024. Gtres

Rossy de Palma es una de esas actrices que van sumando apariciones estelares con looks merecedores de recordar. A sus recién 61 años, sigue posicionada como una referente en el sector de la moda, donde ha instalado su propio estilo tan característico desde su debut en el cine.