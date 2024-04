Si no vas a ir vestida de flamenca a la Feria de Abril, te vas a enamorar de la falda española de Eugenia Martínez de Irujo

Quedan 9 días para que arranque esta Feria de Abril 2024, y aunque nosotras no vamos a ir, estamos deseando que de inicio para poder analizar todos los estilismos de las famosas e influencers. Pero si eres de las que va a ir a Sevilla, y aún no tienes el look, esta falda de Eugenia Martínez de Irujo es perfecta si no vas a ir vestida de flamenca. Una prenda de nueva colección de IQ Collection que es toda la inspiración que necesitan las mujeres más elegantes para la Feria de Abril 2024 de la que solo queda poco más de una semana. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas. Una maravillosa falda que nos recuerda al vestido de la primavera pasada de IQ Collection que el otro día lucía Carmen Lomana en Marbella. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Ya nos lo dijo Inés en una entrevista a La Razón, "una mujer IQ es trabajadora, con personalidad y estilo propio", o lo que es lo mismo, unas palabras que definen a la perfección todo lo que es Carmen Lomana y Eugenia Martínez de Irujo.

Tal es el éxito de IQ Collection entre nuestras celebrities que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Una colección tributo a Antonio Machado y como homenaje a esta inspiración la marca presentó en un desfile en la casa natal del poeta, el Palacio de las Dueñas en Sevilla. Los diseños de la colección Machado estaban basados en tejidos de algodón, linos rústicos y rafias de seda. Los estampados con su toque étnico, los colores y estructuras se han fusionado en esta colección creando una mezcla única. La seña de identidad de IQ Collection se mantiene con estructuras arquitectónicas, cortes muy definidos y acento en los hombros. Una falda de Eugenía Martínez de Irujo que es perfecta para la Feria de Abril 2024.

Eugenia con falda de IQ Collection. @eugeniamartinezdeirujo

Falda Peonia, de IQ Collection (155 euros)

Falda Peonia. IQ Collection.

Un modelo midi entallado con contraste lateral y detalles de ondas en crudo y marino diseñado y fabricado íntegramente en España con un tejido de 97% algodón. Además, la podemos encontrar disponible en la mayoría de sus tallas desde la XS hasta la XL por un precio de 155 euros.