Vox no tiene “ninguna duda” de que Gabilondo gobernaría con Iglesias en Madrid

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este lunes que “no tiene ninguna duda” de que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, gobernaría junto a Unidas Podemos tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

En una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha destacado de Gabilondo que “no es lo peor” del PSOE. “Hay socialistas peor en el Congreso. Me imagino que él sí piensa así, pero es que uno es uno y su partido. Le pasa a todos los candidatos en Madrid”, ha explicado el dirigente de Vox.

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas ha indicado que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su “clima de confrontación”. “Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo”, ha dicho en La Sexta.

Solo 1.315 afiliados de la formación naranja han participado en la votación

El alcalde cerrará la candidatura del PP y multiplicará su presencia en los actos de campaña en la capital. La lista, que deberá estar lista el viernes, contará presumiblemente con todos los consejeros del Gobierno regional

Íñigo Errejón, a diferencia de Gabilondo, se niega a anunciar sus preferencias en los pactos. El líder de Más Madrid dice que hablarán “con todos” para “hacer posible un futuro mejor” para Madrid: “Ni vetos, ni líneas rojas”, ha dicho.

Almeida: Iglesias está más cerca de cárcel de lo que estará Ayuso en su vida

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, estaría “imputado” si no fuera aforado, y ha aseverado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “nunca va a estar tan cerca de la cárcel como lo está en estos momentos” el líder de Unidas Podemos.

“El señor Iglesias se permite decir que Isabel Díaz Ayuso va a acabar en la cárcel. El señor Iglesias estaría imputado si no fuera porque es aforado, es decir, el señor Iglesias, el de la gente, el del pueblo, estaría imputado en la Audiencia Nacional si no es porque está aforado por ser diputado en el Congreso, y por tanto está mucho más cerca de la cárcel de lo que va a estar Isabel Díaz Ayuso en toda su vida”, ha comentado Almeida.

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha indicado que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su “clima de confrontación”.

La mayor parte de la fuga de votos de Cs acaba en el PP de Ayuso, pero también vale la pena destacar que un 4,3% acaban en Vox

12:20 El PSOE denuncia a Ayuso y al Gobierno regional ante la Junta Electoral El PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al Gobierno regional por incumplir “de forma clara” en tres ocasiones el principio de neutralidad de la ley electoral y por hacer un uso “electoralista” de los medios de difusión financiados por la Comunidad de Madrid. Así, los socialistas sostienen que se vulneró el artículo 50.2 de la LOREG por parte de Ayuso y el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la rueda de prensa del 10 de marzo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y su difusión, y por la rueda de prensa y su difusión del día 15. Por otro lado, se vulneraron los artículos 50.2 y 50.3 en la rueda de prensa de 17 de marzo y en la “campaña institucional de la difusión del Plan de Ayudas aprobadas por la Comunidad de Madrid en su Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y su difusión”.



Ayuso: “Pablo Iglesias es puro odio. Fomenta la okupación y la quema de las calles y los comercios”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una entrevista en Antena 3 en la que ha asegurado que “Pablo Iglesias está cargado de odio, de rencor y lleva un programa que, además, fomenta la okupación, la expropiación y los adoquines en la calle, la quema de las calles, de los comercios… como hemos visto semanas atrás y como han intentado este fin de semana”. A su juicio, el candidato de Podemos “es puro odio y le gustaría ver a sus adversarios políticos como yo en la cárcel, que se le da muy bien en aquellos gobiernos en otros países donde están al frente. Y luego, sin embargo, pues al entorno político de ETA en la calle. Los adversarios en la cárcel y esta gente en la calle. Es así como él percibe la política”. Y ha añadido: “Viene a Madrid simplemente a intentar frenar la desaparición de su proyecto político que está totalmente acabado y lo va a intentar de todas las formas. Y según yo le transmita más tranquilidad a los ciudadanos y hablé con más moderación y con la paz que necesitamos, él va a demostrar la cara que tiene. Lo que tiene que hacer es ya soltar el cargo como vicepresidente y decir qué quiere ser de mayor pero yo creo que está de paso”.

Tanto el eslogan, “Gobernar en serio”, como las frases usadas por el presidente del Gobierno son copias exactas de las pronunciadas por el dirigente del PP en las elecciones de 2016

Maestre exige a Ayuso que “deje de utilizar la Puerta del Sol como tribuna de un mitin electoral”

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha exigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que “deje de utilizar la Puerta del Sol como tribuna de un mitin electoral”.

“Tiene que comportarse como una presidenta que respeta las formas, que sigue siendo la presidenta de todos los madrileños y no una candidata en campaña electoral”, ha reclamado Maestre después de presentar las alegaciones al Consejo de la Cultura propuesto por el Gobierno municipal.

La crítica de Maestre se produce tras conocer que el PSOE-M ha denunciado ante la Junta Electoral a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo, por utilizar “medios y recursos públicos para difundir “mensajes con claras connotaciones electoralistas”.

El PP lograría 55 escaños, fagocita a Cs y se queda al borde de la mayoría absoluta si suma los 12 diputados de Vox.