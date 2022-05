Ayuso, a un año de la victoria en Madrid: “Hemos roto las cadenas del socialismo en esta región mestiza”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado, en entrevista con Federico Jiménez Losantos, en esRadio, en su aniversario de su victoria del 4-M, “la enorme participación, la ilusión y el entusiasmo de tantos ciudadanos por ir a votar”. “Un día de celebración para muchas personas, inmigrantes que me decían que habían huido del comunismo, trabajadores de la hostelería, autónomos y de tantos servicios y empresas”.

Una noche que, además, recordó, trajo la salida del vicepresidente Pablo Iglesias, tras encajar una rotunda derrota.

Ese día, apunta Díaz Ayuso, se sumaron también los datos del crecimientos del empleo y la bajada de los contagios en la Comunidad de Madrid. Unos éxitos que fueron de la mano al respaldo de tantas localidades madrileñas que la izquierda pensaba que eran “suyas”: “Soy presidenta gracias a los votos de Pozuelo y Majadahonda, pero también de Fuenlabrada o Getafe. Por eso quiero celebrar hoy el éxito de hace un año en Fuenlabrada”.

“Aprovecharemos el congreso de Madrid para poner en valor a todos nuestros candidatos a las alcaldías en tantas localidades del sur de Madrid. Esas que la izquierda ha querido tensionar”, asegura.

“Hemos roto con las cadenas del socialismo ese 4-M queda para la historia”, afirmó con rotundidad la presidenta madrileña. “Nuestra región es un territorio mestizo, de mezcla. Eso no lo ha visto ni el socialismo ni el comunismo”. “Las personas quieren soluciones y libertad, económica y de acción, no lemas ni propaganda”, insistió.

Ayuso asegura que esta victoria en Madrid “ha valido también para galvanizar, en muchos lugares del mundo, especialmente en Hispanoamérica, a todos los que quieren acabar con el socialismo que les aprisiona y defender la libertad”.

Ante el próximo congreso del PP en Madrid afirma que “yo me debo a los madrileños, por encima del partido. En ese sentido quiero reformar la organización, por el bien de todos, no solo del partido. Quiero gente que sea potente, estoy obligada a hacerlo así. Como suelo decir, no quiero gente en mi móvil, los quiero en los medios, en la calle, con la gente”.

Díaz Ayuso, ante situaciones superadas del PP, sentencia que “nadie que hable, o hubiese hablado, de corrupción en la Comunidad de Madrid va a estar en mi entorno o en mi Gobierno. Otra cosa es que hubiesen trabajado con honestidad con Pablo Casado, o en su entorno. Eso va por otro camino”.

Respecto a las acusaciones de corrupción con el tema de las mascarillas insiste en que “fue el Gobierno de Sánchez el que dejó sin medios ni defensas a los españoles ante el virus”. Un comportamiento que fue una “dejación de funciones”.

Respecto a la nueva dirección del PP ha insistido en su buena relación con Feijóo. Una coordinación que está seguro se verá en las próximas elecciones. “Allí los ciudadanos podrán comprobar la buena sintonía que hay entre ambos líderes”, afirmó.

Al hilo del escándalo de supuestos espionajes de “Pegasus”, afirma que no desdeña que en poco tiempo aparezcan conversaciones de la oposición “comprometidas”, frente a las que tengan de Sánchez. “Seguro que de Su Sanchidad no aparecerá nada dudoso ni comprometido”, afirmó.