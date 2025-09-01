Aparcar un coche eléctrico: el precio por hora en Barcelona multiplica por siete el que se paga en Madrid

No es lo mismo vivir (y aparcar) en una ciudad española o en otra. Hay diferencias muy apreciables en los económico. Así, Barcelona es una de las ciudades más caras para aparcar en calle un vehículo con los distintivos ECO o CERO, con 2,25 euros de precio por aparcar una hora en la vía urbana, frente a Madrid, donde se pagan 0,30 euros, lo que posiciona a la capital española como una de las más baratas.

Por tanto, si un usuario paga alrededor de 2,25 euros por aparcar un vehículo ECO en Barcelona, frente a uno de Madrid, que pagaría 0,30 euros, estaríamos hablando que aparcar en Barcelona un coche híbrido es hasta un 650% más caro frente al aparcamiento en Madrid.

Así se desprende de un estudio realizado por Bipi, compañía de suscripción de vehículos del Grupo Renault, en el que se ha analizado el precio del estacionamiento regulado de las 20 ciudades con mayor población de España.

Por detrás de Barcelona, la segunda posición es para Vitoria, con 2,15 euros y la tercera para Palma de Mallorca con 1,45 euros. Además, estas dos ciudades no presentan reducción de precio para los vehículos de cero emisiones, lo que las convierte en las ciudades menos ventajosas para los coches eléctricos. Barcelona, en este sentido sí aplica una reducción.

Si bien en ciudades como Madrid, Hospitalet o Las Palmas de Gran Canaria los usuarios de coches eléctricos no pagan por aparcar en la calle, está claro que esta situación no se repite en todas las ciudades de España.