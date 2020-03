Contagio del coronavirus. Así se propaga y estos son sus síntomas

Cómo se contagia el coronavirus

Se puede contraer la COVID-19 por microgotas, es decir, la persona portadora del virus lo acumula y la tos y estornudos actúan como una catapulta para lanzar el virus a otros Solo pueden contagiar a aquellos que estén situados a un metro de la persona enferma o toquen algo ya contaminado y se lleven la mano a la boca o lo ojos.

También se puede dar la transmisión por aerosoles. En este caso, cuando el paciente habla o sopla expulsa microgotas con el virus latente. Estas gotas son más ligeras y pueden permanecer en el aire a distancias mayores. Se sospecha que todos los patógenos que usan la tos y los estornudos para esparcirse también usan este segundo método, por lo que lo ideal es protegerse de ambos.

Lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón

Según la OMS y el Ministerio de Sanidad, lavarse bien las manos es una medida de prevención esencial que sirve para cerrar la puerta a bacterias, virus y hongos.

Los virus están formados de material genético (ARN), unas proteínas externas que les sirven para anclarse a las células humanas (entre otras cosas) y una envoltura de grasa que lo protege y que ayuda al virus a propagarse e invadir nuevas células. El jabón disuelve la membrana lipídica y el virus se desmorona y, a grandes rasgos, muere.

El gel desinfectante es útil, pero debería ser un complemento al lavado de manos con agua y jabón.

Cuáles son sus síntomas

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

OJO: Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.

Si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar se debe buscar atención médica.

Dudas y preguntas sobre el contagio

¿Sirven o no sirven las mascarillas para evitar el contagio?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página web dice: “Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica”.

"Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos”, añade.

¿Los billetes y las monedas pueden propagar el virus?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la respuesta es sí, aunque el riesgo de que ocurra un contagio por esta vía es muy bajo. El dinero cambia de manos frecuentemente y puede tener todo tipo de bacterias y virus.

¿Se contagia al tocar el botón del ascensor o a través de la ropa?

Existen diversos estudios de otros coronavirus que indican que el virus puede permanecer desde varias horas hasta incluso días, dependiendo del material y de las condiciones, fundamentalmente de la existencia o no de contenido biológico. Por eso la medida más efectiva es lavarse las manos

¿Cómo limpiar para evitar el contagio?

En la limpieza de casa

Usar mascarillas y guantes durante la desinfección del hogar y extremar la higiene diaria de baño y cocina es clave para frenar el virus.

Limpiar con un producto desinfectante todas las superficies que se tocan frecuentemente

Limpiar a diario baño e inodoro con bayetas desechables y lejía (1 parte de de lejía al 5% por 99 de agua).

Usar lavavajillas o fregar con agua caliente.

Lavar la ropa a 60-90 grados

Para limpiar el móvil, el mano de la tele o el ordenador

Estos dispositivos están en constante contacto con nuestras manos, por lo tanto, aunquetengamos una higiene estricta, si luego cogemos uel móvil, no habrá servido de nada.

Es importante no utilizar productos abrasivos comunes (como, por ejemplo, lejías y detergentes). Simplemente, con un paño para limpiar las gafas o similar, humedecido en agua o en agua enjabonada tibia (siempre teniendo en cuenta que hay que evitar que entre la humedad). También se puede utilizar una solución de 70% de alcohol isopropílico y 30% de agua, que impedira el crecimiento de microorganismos.

¿Y las mascotas?

¿Se pueden contagiar las mascotas?

No existe ninguna evidencia científica de que los animales domésticos puedan tener o transmitir el Covid-19.

¿Se puede pasear al perro?

Los paseos es mejor darlos en solitario y en ningún caso ir a parques y evitar grupos de personas.

