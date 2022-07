Seamos realistas... ¿Cuántos kilos puedo perder en una semana?

Tenemos una cita importante la semana que viene y queremos estar perfectos… perder esos kilitos de más que hemos ido acumulando durante los últimos años. En esta situación, es normal que nos planteemos... ¿Cuánto peso podré perder en una semana?. Bueno, la dura realidad sobre adelgazar es que requiere tiempo… y esfuerzo. Y si no empezamos a hacer los deberes hace unas cuantas semanas, no podremos alcanzar el resultado que buscamos para el final de esta semana... no hay más.

Es decir, que lo mejor es que moderemos nuestras expectativas y que tengamos claro que hay una diferencia muy grande entre lo que quieres perder, lo que puedes perder y lo que debes perder. La primera categoría es la menos realista de las tras: No es posible perder 30 kilos en una semana (sin cirugía, al menos). En cuanto a lo que se puede y a lo que se debe conseguir, debemos tener en cuenta que esas “dietas milagro”... que plantean un régimen calórico que roza la inanición, son tremendamente perniciosas para el organismo. Y además, tampoco pueden cumplir lo que prometen..

Las “dietas milagro”, que plantean un régimen calórico que roza la inanición, son tremendamente perniciosas para el organismo | Fuente: Altopress FOTO: Frédéric Cirou GTRES

Moderemos nuestras expectativas

Pongámoslo en cifras. Hay quién asegura poder bajar 2 kilos de grasa a la semana. Eso significa que esa persona tendría que tener un déficit de unas 15.000 calorías (cada gramo de grasa para “quemarse” necesita una déficit de siete calorías) en una semana. Pues bien, si esa persona consume alrededor de 1.800 o 2.000 calorías al día (que es lo que consume el español medio), entonces el reto es absolutamente imposible… las cifras no cuadran.

También hay que apuntar que la pérdida de peso rápida y brusca también provoca que se pierda músculo... y no solo grasa. Lo que puede afectar a las funciones vitales del organismo, desajustar los ciclos hormonales, provocar cambios en el comportamiento, etc. El cuerpo necesita una cantidad mínima de calorías al día para realizar sus funciones.

El exceso de grasa se produce cuando la ingesta de calorías es superior a las necesidades del organismo durante demasiado tiempo. Para quemar toda esa cantidad de energía que está almacenada, debemos gastarla. Entonces, para bajar de peso (y hacerlo saludablemente), lo ideal sería reducir la ingesta progresivamente… a la vez que aumentamos la actividad.

Y además, tampoco permitiría cambios permanentes debido al “efecto rebote”. Es decir, que el peso que se pierde de rápido, se suele ganar rápido. Este es un fenómeno menos físico que psicológico. Y es que, estas dietas milagrosas no son más que un cambio repentino que no se puede sostener en el tiempo. Por eso, cuando el cuerpo y la mente no pueden aguantar más esta rutina... volvemos a los mismos hábitos de antes.

El exceso de grasa se produce cuando la ingesta de calorías es superior a las necesidades del organismo. Y para quemar toda esa cantidad de energía almacenada... hay que gastarla | Fuente: Pixabay FOTO: pixabay

Entonces, en vez de proponernos metas inalcanzables, como perder dos kilos de grasa en una semana; deberíamos fijarnos objetivos que sí se puedan alcanzar, como perder medio kilo de grasa a la semana... eso sí es posible. Si diseñamos un plan de alimentación muy eficiente y equilibrado... y lo acompañamos de una rutina de ejercicios un poco exigente... podemos llegar a deshacernos de medio kilo de grasa en solo 7 días.