Brutal agresión en Orense: un hombre apuñala 23 veces a su vecino

Un hombre de 63 años residente en Feilas, en Vilardevós (Orense), ha sido arrestado como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio al asestar 23 puñaladas a otro varón, un vecino suyo, cuyo pronóstico es grave.

La Guardia Civil ha indicado este martes en un comunicado que los hechos ocurrieron a las cuatro de la tarde del lunes, cuando el detenido acudió hasta la casa del agredido, dos años mayor que él, para pedir, supuestamente, el pago de una deuda.

Fue detenido dos horas y media más tarde y la víctima fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde permanece.

El presunto agresor se autolesionó en una mano y fue conducido al hospital de Verín. En el núcleo donde ocurrió este suceso apenas viven treinta personas.