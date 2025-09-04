Ana Rosa Quintana entrevistará a Alberto Núñez Feijóo para arrancar una nueva temporada "trepidante"

Si Pepa Bueno se estrenaba como presentadora del Telediario 2 este lunes con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Ana Rosa Quintana arrancará la nueva temporada de su programa en Telecinco el próximo lunes 8 de septiembre entrevistando en plató al presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

'El programa de Ana Rosa' comenzará el curso televisivo con varios platos fuertes y recortando minutos a 'Vamos a Ver' de Patricia Pardo, tras la decisión de Mediaset de devolverle a su horario habitual: de 9:00 a 13:30 horas.

La primera entrega también contará con la visita de Joaquín Prat, que presentará su nuevo programa 'El tiempo justo' y Santi Acosta, presentador del nuevo formato 'El precio de…'. Con este último hablará de los contenidos del programa piloto, una entrevista a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos.

El periodista adelantará en primicia algunos de los pasajes de los testimonios vertidos durante horas de grabación en torno a su experiencia y vivencia con el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento.

Además, el próximo martes 9 de septiembre, el programa recibirá a Leire Díez, exmilitante socialista, un día después de su citación en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado.

La presentadora del magacín matinal afirma que vuelve a ponerse a los mandos con más ganas si cabe "porque están pasando un montón de cosas apasionantes en la política nacional e internacional" que no se quiere perder, a la vez que advierte que "va a ser una época de cambios, con un gobierno que ya no gobierna, que sobrevive".

En cuanto a lo que depara la nueva temporada, la periodista lo tiene claro: "Hay muchas noticias que vendrán relacionadas con los casos de corrupción. Europa está cambiando con asuntos vitales, con cambios de gobiernos que marcarán la agenda los próximos meses".

"Está el problema de la vivienda, la inmigración, el nuevo reparto de poderes, todo eso afecta a España. Estaremos pendientes de los cambios en Latinoamérica, Venezuela, de Ucrania, del drama de Gaza, del posible encuentro entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, … Va a ser una temporada trepidante y como cualquier periodista quiero estar en los momentos importantes que son los que cambian los países y los que cambian la historia", ha expresado.

Novedades en el programa

La nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' contará con rostros nuevos. Entre ellos Miriam González Durántez, abogada especializada en comercio internacional, y Manuel Marín, director de Vozpopuli, en La Firma.

En la mesa política se sumarán Macarena Olona y Esperanza Aguirre, la nueva redactora experta en tribunales, Adriana Cabezas; el subdirector de 'El Mundo', Jorge Bustos; y el jefe de Opinión de 'El Español', Cristian Campos. Además, también se une al equipo del formato producido por Unicorn Content el experto en encuestas y datos, Manuel Mostaza.