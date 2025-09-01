RTVE revoluciona su parrilla: doble capítulo de ‘La promesa’ este lunes 1 de septiembre

RTVE ha decidido comenzar septiembre con un movimiento sorprendente en su parrilla televisiva. Este lunes 1 de septiembre, los seguidores de “La Promesa” disfrutarán de un evento especial: la emisión de dos capítulos consecutivos de la exitosa serie de época que se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de las tardes de La 1.

El cambio de programación deja fuera de la franja prevista a “Malas lenguas”, previsto a las 19:20 h, para dar paso a la doble ración de la ficción. La cita arranca a las 18:10 h, prolongando la emoción con una entrega adicional que promete ser decisiva para el rumbo de la trama.

En estos episodios, la tensión alcanzará cotas máximas. El esperado regreso del barón de Valladares pondrá contra las cuerdas a los Luján, obligándoles a aceptar un acuerdo que, lejos de resolver sus problemas, abrirá un panorama todavía más incierto. Catalina y Martina intentarán proteger lo que han construido, aunque pronto comprobarán que la concesión al barón no será suficiente para frenar el conflicto.

La acción no se detiene ahí. El enfrentamiento entre Curro y Lorenzo se intensifica hasta un punto de no retorno, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de este doble episodio. Curro, decidido a no rendirse, acelera sus planes junto a Ángela, mientras esta última empieza a imaginar con mayor claridad un futuro en Suiza.

Otro de los grandes dilemas recae sobre los hombros de Manuel, que deberá tomar una decisión crucial respecto a la venta de su participación en el negocio de motores de Pedro Farré. Una encrucijada que podría cambiar para siempre su destino y el de su familia.

Con este movimiento estratégico, RTVE busca reforzar la expectación en torno a su serie más seguida de la tarde y arrancar la nueva temporada televisiva con fuerza. Una doble cita que promete emoción, giros inesperados y que, sin duda, mantendrá a los espectadores pegados a la pantalla.