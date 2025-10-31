Antonio Banderas: "Me avergüenza ver algunas sesiones del Congreso, parecen un patio de recreo"

Antonio Banderas ha ofrecido una de sus entrevistas más sinceras en 'Espejo Público', el programa matinal de Antena 3 presentado por Susanna Griso. Más allá de hablar sobre su nuevo proyecto teatral, el actor malagueño reflexionó sobre el momento político, social y cultural que atraviesa España y el mundo, así como sobre los cambios que percibe en la juventud y el impacto de las redes sociales en la atención y el pensamiento crítico.

"La política se ha convertido en un espectáculo poco edificante"

Durante la conversación, Antonio Banderas no evitó abordar el clima político actual en España, que considera "más crispado que en otras épocas". "Me avergüenza ver algunas sesiones del Congreso, parecen un patio de recreo de niños que se están tirando los platos a la cabeza", confesó. El actor insistió en que su crítica no se dirige a ningún partido concreto, sino al tono general del debate público: "No estoy hablando de ideologías, sino de comportamientos. La gente ve eso y se contagia". Antonio Banderas lamentó también el descenso del nivel intelectual en la política y en la sociedad en general. "Los dirigentes, a nivel intelectual, han bajado considerablemente. Antes se veía gente mucho más preparada, más leída. Eso es un crimen", afirmó con preocupación.

Crítica al efecto de las redes sociales en la atención de los jóvenes

El actor mostró su inquietud por los efectos de las redes sociales en las nuevas generaciones. "El tema de las redes ha hecho un daño extraordinario. Los jóvenes tienen un déficit de atención impresionante", señaló. Contó que, al observar al público en sus funciones teatrales, percibe cómo los más jóvenes "a la media hora no paran de moverse" y tienen dificultad para mantener la concentración. Banderas apeló al valor de la lectura y la disciplina mental: "Alguien tiene que decirles que detrás de un libro, que cuesta leer, hay un premio extraordinario: ideas que se quedan dentro. Ahora vivimos de pequeños orgasmitos que te da Instagram". Admitió incluso que él mismo cae a veces en esa trampa: “Por las noches me sorprendo diciendo: llevo una hora haciendo el tonto con esto”.

La familia, la madurez y el amor duradero

En un tono más personal, Antonio Banderas habló sobre la reciente boda de su hija, Stella del Carmen, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith. "Fue muy bonito, muy emocionante. No podía haber elegido a una persona mejor", dijo sobre su yerno, Alex Gruszynski, al que conoce desde niño. El actor confesó que sí cree en las "medias naranjas", aunque matizó que pueden aparecer en distintas etapas de la vida. "Mis padres estuvieron casados 60 años y se querían mucho. Pero también puedes tener varias medias naranjas", explicó. Sobre su relación con Melanie Griffith, fue claro: "Es mi mejor amiga, probablemente".

Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija y desvela detalles de la boda Europa Press

"El teatro debe hacer reflexionar a la gente"

Al cierre de la entrevista, Banderas presentó su nuevo proyecto, ‘Godspell’, que acaba de estrenarse en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga. El actor y productor destacó la vigencia de este clásico de Broadway, nacido en los años 70, por los valores que transmite: "Habla del amor, de la paz, del perdón, de la humildad y de la caridad. Sigue siendo actual porque, desgraciadamente, los conflictos del mundo no han cambiado". El intérprete definió el teatro como “más preguntas que respuestas” y reafirmó su compromiso con la excelencia artística: "No buscamos beneficios, buscamos calidad. El éxito es ofrecer al público un trabajo honesto y cuidado", finalizó así su intervención en 'Espejo Público' el célebre actor malagueño.