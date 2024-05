Joaquín Prat pide la expulsión de un concursante de 'Supervivientes'

En el último programa de 'Vamos a ver', Joaquín Prat no ha titubeado al expresar su contundente opinión sobre la participación de Laura Matamoros en el famoso reality 'Supervivientes'. El presentador, conocido por su franqueza, ha dejado en claro que considera que Matamoros está "comprometiendo seriamente su reputación dentro y fuera del programa".

El detonante de esta discusión fue el comportamiento de la hija de Kiko Matamoros hacia su compañera Miri, así como sus disputas con otros concursantes como Kiko Jiménez y Marieta. Prat no dudó en calificar los actos de Matamoros como "insultos y golpes bajos sistemáticos", lo que, según él, está "dañando gravemente su imagen pública".

La caída de Aurah y, más recientemente, el accidente y evacuación de Laura Matamoros de la convivencia han puesto en tela de juicio su permanencia en el concurso. El periodista de Telecinco incluso sugirió que la salida del programa podría "beneficiarla", insinuando que "su continuidad solo empeoraría su situación". La opinión de Prat no está aislada. Otros colaboradores del programa, como Antonio Rossi y Pepe del Real, comparten su punto de vista. Incluso el hermano de Matamoros, Diego Matamoros, reconoció públicamente que ella estaba "equivocada en su actitud".

Sin embargo, no todos están de acuerdo. Kike Callejaseñaló indirectamente a la organización del programa por la imagen que se está proyectando de Matamoros en los medios. A esto, Joaquín Prat respondió que él solo comenta lo que ve, y lo que ha observado en 'Supervivientes' no coincide con la imagen que Matamoros proyecta en otros contextos. El presentador también expresó su preocupación por el impacto que esta situación podría tener en Miri y Ángel Cristo, sugiriendo que la actitud de Matamoros podría perjudicar no solo su propio juego, sino también el de sus compañeros.