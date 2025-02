"José Mota No News" ya tiene a sus colaboradores y primeros invitados definidos

Hace unos días, RTVE anunciaba a través de sus redes sociales la fecha y hora definitiva de emisión (viernes, a las 21:50 horas) que va a tener el nuevo programa humorístico de la cadena: "José Mota No News". Igualmente, se dieron a conocer quiénes serían las personas que acompañarían al cómico manchegoJosé Mota en esta nueva andadura televisiva. En esta ocasión, volverá a formar dupla de presentadores con la también conocida Patricia Conde.

De la misma manera, este programa contará con otros dos protagonistas como colaboradores principales: Florentino Fernández y Santiago Segura. Ambos humoristas serán de la partida en todas las emisiones semanales de esta nueva iniciativa que tendrá diferentes secciones definidas y contará con otros profesionales que saldrán en pantalla de manera continuada. Además, habrá invitados especiales para cada uno de los programas.

¿Cuáles serán las secciones del programa?

Tras la rueda de prensa de presentación de "José Mota No News", hemos podido conocer nuevos detalles acerca de las secciones del programa y los diferentes colaboradores de cada una de ellas. En primer lugar, habrá un "Juicio al invitado" en el que se hará un sketch humorístico con la participación del famoso que acuda a cada emisión. Posteriormente, aparecerán en escena los creadores de contenidoErola Jons y Animalize con la intención de analizar las diferencias entre boomers y la generación Z.

Más adelante, Marta González de Vega (actriz, cómica y guionista) irrumpirá en el programa con la sección denominada "Hoy no, ayer" en la que indagará en el archivo de RTVE para recuperar aquellos momentos más destacados que se hayan vivido en la cadena. Finalmente, los actores y cómicos Javier Quero y Federico de Juan harán de "Los Chunguitos" para explicar, de manera desenfadada, las situaciones más complicadas que se viven en España.

¿Quiénes serán los primeros invitados?

En las declaraciones emitidas por Ana María Bordas (directora de Originales de RTVE) ha confirmado que serán "ocho entregas de 90 minutos" donde aparecerán los personajes más icónicos de José Mota: la 'Vieja del Visillo', 'Tomás' o 'La Blasa', entre otros. Además, también se ha anunciado que el presentador Jesús Calleja será el encargado de abrir la veda de los invitados de "José Mota No News". Junto a él, esta primera entrega también contará con la presencia de la cantante Rosa López y el DJ Kiko Rivera.

Ante el inicio de esta nueva andadura, José Mota se expresaba de la siguiente manera: "La parrilla ahora mismo está muy disputada, da igual la hora y el día. Nosotros lo que hemos hecho es nuestro trabajo desde la alegría y el disfrute, queremos venir a jugar y que la gente que viene se divierta y los de la casa igual". Además, ha querido puntualizar cuál es el objetivo con este programa: "Hacer un paréntesis en todo lo que nos rodea de malas noticias". "Hemos apostado por hacer un formato que puede recordar a los late show americanos pero muy diferente. Una de las claves por las que hemos querido apostar es tener una banda de mujeres en directo y por tener al público muy cerca porque es un programa muy participativo", desarrolla el humorista manchego.

Declaraciones de protagonistas

Por otro lado, la copresentadora Patricia Conde también ha querido mostrar su ilusión ante este nuevo proyecto: "Me apasionan estos gamberros, he trabajado mucho con ellos y estoy encantada, me lo paso muy bien, me río y disfruto". "Con este programa apostamos por el humor blanco, familiar, crítico e intergeneracional. José Mota es un rostro claro para RTVE en su programación de humor", apunta Ana María Bordas.

Para finalizar, la directora de Originales de RTVE ha querido explicar la situación actual sobre qué va a pasar con el programa presentado por Inés Hernand y Alba Carrillo, titulado "Pase sin llamar". "Por ahora no se ha decidido cuándo se emitirá pero nuestra apuesta para los viernes es Mota". Con estas declaraciones, la cadena se reafirma en su idea para competir en esa franja horaria tan complicada de los viernes por la noche.