¿Quién podría ser el tercer concursante de 'Supervivientes All Stars"?

Olga Moreno, ganadora de 'Supervivientes 2021', podría regresar a la isla para participar en la esperada edición especial de 'Supervivientes All Stars'. Telecincoha comenzado la promoción de esta nueva edición del popular reality show, aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta de estreno. Sin embargo, todo indica que 'Supervivientes All Stars' comenzará una vez finalice la actual edición de 'Supervivientes 2024'.

La supuesta participación de Olga Moreno, adelantada por 'El Mundo', como concursante ha emocionado a los seguidores del programa. Moreno se uniría a otros competidores notables, incluyendo a Sofía Suescun, la primera concursante confirmada, y posiblemente a Adara Molinero, cuyo fichaje también se ha filtrado. Olga Moreno, que se prepara para su retorno a Honduras, fue la ganadora indiscutible de 'Supervivientes 2021', obteniendo el 61,17% de los votos en la final contra Gianmarco Onestini. En esa edición, también destacaron Melyssa Pinto, Marta de Lola y Tom Brusse, conocidos por su participación en 'La isla de las tentaciones'.

Aunque Telecinco solo ha confirmado oficialmente la participación de Sofía Suescun hasta el momento, se espera que en la próxima emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' se anuncie el nombre del segundo concursante, que podría ser Adara Molinero o la misma Olga Moreno. Además, varios otros nombres están circulando por las redes como posibles participantes, incluyendo a Tom Brusse y Marta Peñate. Sin embargo, Anabel Pantojaha confirmado que no formará parte de esta edición especial, poniendo fin a los rumores sobre su participación.

Olga Moreno en 'Supervivientes' Mediaset

Con la incorporación de Olga Moreno, la competencia en 'Supervivientes All Stars' promete ser feroz. Moreno, conocida por su resistencia y habilidades de supervivencia, estará lista para enfrentar los desafíos de la isla una vez más. Los seguidores del programa esperan con ansias ver cómo se desenvuelve esta edición especial y qué sorpresas traerá.