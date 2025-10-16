Valeria Castro anuncia su retirada temporal después de su criticada actuación en 'OT 2025': "Para recuperarme física y mentalmente"

Tres días después de actuar junto a Dani Fernández en la gala 4 de 'Operación Triunfo 2025' (OT 2025) y haber recibido una gran cantidad de comentarios negativos en redes sociales por su rendimiento vocal, Valeria Castro ha emitido un comunicado anunciando que necesita parar y dejar los escenarios por un tiempo, alegando problemas en la garganta derivados del agotamiento acumulado, además de un empeoramiento en la salud mental.

La artista canaria ha comenzado explicando que los últimos meses no han sido nada fáciles para ella y la gota que ha colmado el vaso ha llegado en las últimas semanas, "de manera progresiva". "Todo se me ha ido agarrando a la garganta", ha escrito, añadiendo que "el agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco".

Y asume que "por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente", por lo que tras una larga reflexión ha pedido consejo a expertos y ha tomado la importante decisión.

"Me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente; tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mi misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece", ha apuntado.

La cantautora tenía previstos una serie de conciertos en los meses de octubre y noviembre, que finalmente reubicará "entre diciembre y febrero, así como la gira de Latinoamérica, que pasará a la primavera", porque necesita "parar para que esto siga teniendo sentido".

En su mensaje, Valeria ha escrito que la pausa le servirá para "poder volver con fuerza" y ha tranquilizado a sus seguidores, asegurando que volverá. Junto al comunicado, la cantante española ha compartido un pequeño audio de una canción que escribió en febrero en la que ya expresaba lo afectada que estaba.

Tras el anuncio, las redes sociales de la artista se han llenado de mensajes de apoyo. Entre ellos, los de compañeros como Arde Bogotá, Rozalen o el propio Dani Fernández, que salió en su defensa tras la actuación en el concurso musical presentado por Chenoa en Amazon Prime Video.

"Como siempre te he dicho, aquí estaré para ofrecerte mi mano siempre que lo necesites. Acabas de tomar una decisión sabia y coherente contigo misma. Te admiramos y te esperamos el tiempo que haga falta", ha comentado el compositor de Alcázar de San Juan.