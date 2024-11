Movistar Plus+ llena de música el mes de diciembre

Movistar Plus+ convierte diciembre en una auténtica celebración musical con una programación repleta de conciertos, documentales y especiales que abarcan diversos géneros y épocas. Desde leyendas del pop británico hasta estrellas contemporáneas y homenajes navideños, la plataforma apuesta por una oferta musical que promete satisfacer todos los gustos de sus usuarios en este mes navideño.

'Nil Moliner: 12.500 pasos'

Blur: vuelta triunfal al escenario

Imagen de un concierto del grupo británico Blur Movistar Plus+

Billie Eilish y su energía en directo

El, Movistar Plus+ estrena '', unque captura el mayor espectáculo del cantante catalán hasta la fecha: un. Este especial ofrece una, incluyendo las colaboraciones de artistas como Dani Fernández Álvaro de Luna , y la interpretación de éxitos como "Libertad" y "Mi religión". Según Moliner , el proyecto es unaElllegan '' y '', dos producciones que celebran eltras ocho años de silencio. El documental sigue a Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree en su, mientras que el concierto recoge los momentos más memorables de su paso por el estadio londinense.

El 13 de diciembre, Movistar Plus+ estrena una versión extendida del concierto de Billie Eilish como parte de su gira mundial "Happier Than Ever, The World Tour". En 95 minutos, Eilish interpreta 27 temas, incluidos éxitos como 'Bad Guy' y 'Therefore I Am'. Este especial promete llevar a los espectadores al corazón de un espectáculo cargado de emoción y creatividad.

El flamenco como patrimonio universal

El 12 de diciembre, la plataforma de streaming celebra el flamenco con "El flamenco es universal", un especial que revive la gala organizada por Universal Music Spain durante los Grammy Latinos de 2023 en Sevilla. Grandes figuras del cante, el baile y la guitarra se unieron en un espectáculo inolvidable que rinde homenaje a este arte universal.

Imagen de la entrega de los Grammy Latinos en Sevilla en 2023 Movistar Plus+

Fangoria y su magia escénica

Homenaje a Wham! y su legado navideño

El Fangoria estará presente con unde 2024 en Madrid y el Alaska Revelada ", que ofrece una mirada inédita al universo creativo de la mítica cantante.Parade ' Last Christmas ', la plataforma de streaming americana presenta el" el. La producción narra cómo George Michael Andrew Ridgeley crearon un fenómeno cultural con esta icónica canción navideña, desde sus inicios hasta su impacto global con cifras impresionantes como mil millones de visitas en su videoclip.

Por otra parte, la música continúa en enero con el estreno de "Pet Shop Boys: ayer y hoy", un documental que sigue al dúo británico en su gira mundial "Dreamworld", mostrando un acceso exclusivo a su proceso creativo y su legado en la música pop. Con esta programación especial, Movistar Plus+ reafirma su compromiso con la música, complementando su extenso catálogo que incluye producciones de artistas como Estopa, Joaquín Sabina, C. Tangana y Raphael.