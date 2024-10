Netflix anuncia un documental sobre las campeonas del mundo

El próximo 1 de noviembre, Netflixestrenará el esperado documental "#SeAcabó: Diario de las campeonas", que tendrá como una de sus principales protagonistas a Jenni Hermoso. Esta serie documental se produce un año después del controvertido beso que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio a Hermoso tras la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol Femenino de 2023. El suceso generó un intenso debate sobre el abuso de poder y el machismo en el deporte, desatando un movimiento social sin precedentes.

El documental, producido por You First Originals y dirigido por Joanna Pardos, no solo ofrece una mirada profunda al escándalo, sino que también se adentra en la experiencia personal de las jugadoras que hicieron historia al ganar la Copa Mundial Femenina por primera vez. A través de testimonios inéditos, Hermoso y sus compañeras como Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí y Olga Carmona, desvelan detalles desconocidos sobre cómo enfrentaron los desafíos tanto dentro como fuera del campo.

El beso entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso RTVE

Por otra parte, el último año y medio ha sido una etapa crucial para el fútbol español, marcado por los triunfos de la selección masculina en la Eurocopa y el oro olímpico, pero también por la histórica victoria de la selección femenina en el Mundial. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de celebración nacional se vio opacado por el polémico gesto de Rubiales durante la ceremonia de premiación. El documental "#SeAcabó" recoge el impacto de ese beso no consentido, que generó una ola de solidaridad con Hermoso y dio inicio a un movimiento de denuncia contra el patriarcado en el deporte. Las jugadoras no solo alzaron la voz por Jenni, sino que también expusieron los problemas estructurales que han afectado al fútbol femenino durante años. Según el comunicado de Netflix, el documental ofrece un análisis detallado de este movimiento, explorando cómo el escándalo de Rubiales provocó cambios en las percepciones sociales y estructuras deportivas en España y más allá.

Imagen del documental "#SeAcabó: Diario de las campeonas" Netflix

La directora del documental, Joanna Pardos, destaca que "#SeAcabó: Diario de las campeonas" es un relato valiente, donde las jugadoras, muchas por primera vez, abren sus corazones y comparten lo vivido en el último año. No se trata solo de una denuncia, sino también de una historia de unidad y amistad, en la que el concepto de equipo y la lucha conjunta se anteponen a cualquier objetivo individual. Javier Martínez y Luis Miguel Calvo, co-productores ejecutivos, afirman que el documental es un homenaje a la resistencia y la pasión de estas jugadoras, quienes no solo cambiaron el fútbol que aman, sino que también transformaron la sociedad al desafiar estructuras de poder y luchar por la igualdad de género. Sin duda alguna, con este proyecto Netflix continúa su compromiso de ofrecer contenido que provoque reflexión y contribuya a visibilizar las luchas sociales, especialmente en el ámbito del abuso de poder.