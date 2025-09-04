Steam tiene 4 nuevos juegos gratis que ya pueden ser tuyos para siempre

No deja de resultar llamativo que, a pesar de la gran variedad de juegos con los que cuenta Steam, siempre consigue dar sorpresas. La que es posiblemente la mayor plataforma de compras de videojuegos en PC cuenta con muchísimas secciones y apartados y uno de las mejores es el que recoge juegos gratuitos que puedes quedarte para siempre en tu colección.

Los títulos a coste cero siempre son tentadores porque ofrecen a cualquiera la oportunidad de, como mínimo, probarlo para no perderse una joya oculta sin gastarse ni un euro. Por eso hoy te traemos cuatro apuestas que se han incorporado recientemente y que te pueden interesar.

BABBDI

BABBDI es un jugo en primera persona de exploración, narrativa ligera y plataformas. En él te adentrarás en un distrito abandonado de una megalópolis, recogerás objetos que otorgan movimiento extra (como un bate o una motocicleta) y descubrirás secretos y coleccionables. No hay combate, sino atmósfera y curiosidad pura.

Pet Hero vs Zombie

Pet Hero vs Zombie te enfrenta a hordas infinitas de zombis como un héroe animal, desde un gato con pistola hasta un cocodrilo con bazooka o una gallina armada. Tu objetivo será sobrevivir el mayor tiempo posible mientras recoges monedas doradas que desbloquean armas, personajes y mapas.

Kaelaverse: Pemascape

Kaelaverse: Pemascape es una aventura de acción y plataforma estilo puzzle. Juegas como los asistentes de la herrera Kaela, los Pemaloe, adentrándote en cuevas, mazmorras y laberintos en busca de respuestas sobre su desaparición. Puzzle, combate y estética pixelada impecable se mezclan en una experiencia encantadora.

Revolution Idle

Revolution Idle es un juego donde llenas círculos y multiplicas acumuladores hasta alcanzar el infinito. Cuenta con mecánicas de prestigio, automatización, logros y soporte multiplataforma.